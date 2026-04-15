Cyberatak na polskie sklepy. Hakerzy wykradli dane 100 tysięcy klientów

Internet to dziś gigantyczna przestrzeń do handlowania. Niestety, nawet dobre zabezpieczenia potrafią czasami paść przed uporem hakerów. Taki los spotkał właśnie dwa polskie sklepy, z których wyciekły dane ponad 100 tysięcy klientów.

Jakie dane wykradziono?

Jak podaje serwis Cyberdefence24.pl, 13 kwietnia 2026 na jednym z forum hakerskich pojawiła się baza danych zawierająca informacje dotyczące 130 tysięcy klientów dwóch polskich sklepów. Plik zawiera w sobie 9 milionów linijek i niestety okazuje się w stu procentach prawdziwy.

Po analizie dokumentu okazało się, że dokładna liczba linijek z danymi kont wynosi 146377 rekordów. Plik zawiera takie informacje jak:

Imię i nazwisko,

skrót hash haseł,

data złożonego zamówienia,

adres e-mail,

Czynnikiem łagodzącym dla wielu użytkowników może być fakt, że ponad 50 tysięcy maili (ok. 38% całego zbioru) wykorzystywało domeną allegromail, dzięki czemu jedyne wrażliwe dane, jakie otrzymali hakerzy, to imię i nazwisko kupującego. Najwięcej maili pochodziło z domeny gmail.com (44%), natomiast podium zamknęło wp.pl (21%).

Czy hasła zostały dobrze zabezpieczone? Po części tak – zastosowano bowiem algorytm bcrypt z kosztem 10. Oznacza to, że sklepy korzystały z nowszego i bardziej czasochłonnego do złamania algorytmu niż popularne MD5 czy SHA-1. Warto jednak zwrócić uwagę, że możliwość złamania hasła zależy też od stopnia jego złożoności. Nawet najlepsza metoda szyfrowania może zawieść, jeżeli zastosujecie hasło pokroju „123$Admin”.

Jakie serwisy zostały zaatakowane?

Hakerzy obrali sobie za cel dwa sklepy: „vegehome.pl” oraz „polskiekoldry.pl”. Oba serwisy korzystały ze wspólnej bazy danych. Sklepy zostały poinformowane o wycieku i całość jest obecnie weryfikowana, luka w zabezpieczeniach zidentyfikowana i załatana oraz przygotowywane są formalne wnioski dla UODO oraz CERT Polska.

Jeżeli robiliście kiedykolwiek zakupy pod jednym z tych adresów, sprawdźcie swoją skrzynkę mailową – możliwe, że otrzymaliście już informację o wycieku oraz instrukcje dotyczące bezpiecznej zmiany hasła.

W tym miejscu warto przypomnieć zestaw dobrych praktyk, nieważne czy padliście ofiarą ataku czy po prostu robicie zakupy w internecie:

zastrzeżcie numer PESEL,

tam, gdzie to możliwe, korzystajcie z uwierzytelniania dwuetapowego,

bądźcie ostrożni przy odbieraniu połączeń z nieznanych numerów telefonu lub otwieraniu maili,

nigdy nie korzystajcie z tego samego hasła w różnych miejscach.

Warto wspomnieć, że nie jest to jedyny atak hakerski w ostatnich dniach. W kwietniu 2025 roku wyciekły również dane z serwisu Booking.com.