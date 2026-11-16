Jeżeli urządzenie miało jakieś bardzo dziwne zastosowanie albo nietypowy format, to kiedyś trop najczęściej prowadził w stronę Japonii. W ostatnim czasie coraz rzadziej czytamy o takich rodzynkach – na szczęście zdarza się jeszcze komuś wypalić z ciekawostką pokroju tabletu Myofree.

Jaki ekran najczęściej znajdziemy w tabletach?

Mając na uwadze fakt, że wybór matrycy jest uzależniony od półki cenowej, to kwestia technologii ogranicza się do decyzji pomiędzy tańszymi panelami LCD a OLED-ami lądującymi w droższych tabletach. Teraz wystarczy zaaplikować dobrą rozdzielczość i wysoką częstotliwość odświeżania i mobilny wyświetlacz jest już gotowy.

Praktyka pokazuje jednak, że da się w tej materii wymyślić coś jeszcze. TCL rozwija autorską technologię Nxtpaper (m.in. w modelu Nxtpaper 11 Plus), opierającą się na powłoce minimalizującej zmęczenie oczu i nadającej ekranowi „papierowego” feelingu pod palcami. Japoński producent Kyodo postanowił podejść do kwestii ochrony wzroku w o wiele bardziej szalony sposób.

Myofree – tablet, do którego potrzeba okularów

Według firmy jest to pierwszy i jedyny w swoim rodzaju tablet na całym świecie, a zastosowana w nim matryca ma za zadanie ograniczyć zmęczenie oczu podczas użytkowania. Zamiast polegać na nowatorskich powierzchniach między użytkownikiem a panelem, Kyodo postanowiło skorzystać z wiedzy o ludzkim mózgu i oftalmologii. Efektem tego jest panel, który wymaga noszenia specjalnych okularów.

Sekret Myofree tkwi w widzeniu równoległym. Wzrok dostosowuje się wtedy do bliskiego obrazu tak, jakby ten znajdował się o wiele dalej. Ci, którzy kojarzą tzw. autostereogramy, wiedzą co nieco o tej sztuczce. Praca z tabletem Kyodo polega zatem na usadowieniu się mniej więcej 40 centymetrów od wyświetlacza o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD i nałożeniu okularów polaryzacyjnych, pomagających wzrokowi zaadaptować się tak, aby ten zachowywał się, jakby patrzył na obiekt oddalony o ok. 5 metrów dalej.

Kyodo Myofree | źródło: Kyodo

Producent przewidział trzy warianty polaryzujących szkieł – typowe okulary, specjalne nakładki przyczepiane do tego, co użytkownik nosi na co dzień, oraz pomniejszony model dla dzieci.

Jeżeli chodzi o pozostałą specyfikację urządzenia, Kyodo wspomina jedynie o systemie operacyjnym Android 16, a na zdjęciach widać rozbudowaną liczbę gniazd – dwa wejścia USB-A oraz jedno USB-C, dwa porty HDMI oraz wejście słuchawkowe 3,5 mm. Cena, dostępność oraz pełna specyfikacja powinny pojawić się w dniu premiery urządzenia, zaplanowanej na 18 listopada na japońskiej platformie crowdfundingowej Makuake.

Na globalną premierę urządzenia raczej nie ma co liczyć.