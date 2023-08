Podsumowanie THQ Nordic Digital Showcase 2023. Jest na co czekać!

Stream THQ Nordic Digital Showcase 2023 dobiegł końca, a my poznaliśmy kilka ciekawych informacji o nadchodzących grach, które pojawią się w portfolio wydawcy. Choć większość z nich do mnie nie przemawia, tak przy jednej piszczałem z zachwytu, niczym 8-letnie dziecko, któremu rodzic właśnie postanowił kupić balonik z helem. Pewnie Was zaskoczę, ale nie był to Gothic Remake…

THQ Nordic Digital Showcase 2023 za nami!

Przez pierwszych kilka trailerów byłem nieco zawiedziony – pokazano wiele gier, jednak żadna z nich nie wprawiła mnie w ekscytację. Z nudów rzucałem okiem co jakiś czas na czat na żywo, w którym Polska ewidentnie zdominowała scenę, co rusz żądając pokazania Gothic Remake.

Nie żebym się temu dziwił – oryginalne dzieło Piranha Bytes ma w końcu w naszym kraju status produkcji kultowej i, mam wrażenie, że można przebaczyć komuś nieznajomość Wiedźmina, ale nie Gothica.

Wracając jednak na główne tory mej myśli o prezentacji – THQ Nordic pokazało nam w sumie 12 gier, jednak pod koniec materiału poinformowało, że nie są to wszystkie produkcje, nad którymi pracują studia wydawcy.

Prowadzonych projektów ma być na ten moment w sumie 37, z czego 20 wciąż niezapowiedzianych. Chociaż, nie oszukujmy się, większość z nas (czytaj: graczy z Polski) i tak oczekuje jedynie Gothic Remake. I o ile wśród tych tytułów nie ma Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka, mało nas reszta opcji obchodzi ;)

Na co warto czekać?

Nie licząc ponownej wizyty w Starym Obozie, w którym ludzie nie zaciskają już dłoni w pięści przez cały czas, w moim odczuciu warto poczekać na jeszcze kilka gier. Przede wszystkim nie mogę się doczekać Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Przeczytałem bowiem cały komiks i jestem zachwycony historią Ostatniego Ronina oraz zmianą klimatu Wojowniczych Żółwi Ninja na znacznie mroczniejszy. Gra ma być jego adaptacją, ponoć mechanicznie inspirowaną hitową serią God of War.

Czy muszę kogokolwiek przekonywać, że to ma ogromny potencjał? Szkoda tylko, że prawie wszystkie znane i lubiane przez fanów żółwie (i nie tylko) czeka dość przykry koniec, jeszcze zanim rozpocznie się nasza przygoda. Na ten moment wiemy jednak niestety tylko tyle, że gra powstaje…

Odbiegając od zmutowanych żółwi, równie ciekawie zapowiada się Last Train Home, będące strategią. Gracz będzie musiał nie tylko dbać o tytułowy pociąg, rozwijać go oraz chronić, ale również brać udział w misjach na terenie wroga.

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja ma zadebiutować jeszcze w tym roku i, jeśli mam być szczery, wydaje mi się nad wyraz intrygującą propozycją.

Warty uwagi zdaje mi się również Outcast – A New Beginning, jednak nie jestem w stanie stwierdzić dlaczego. Może przez wzgląd na fakt, że zwiastun przywodzi mi na myśl swoiste połączenie Just Cause z Avatarem?

Cóż, miejmy nadzieję, że produkcja faktycznie okaże się warta uwagi i będę miał w co grać w bliżej nieokreślonej przyszłości…

Pozostałe zapowiedzi gier

Podczas prezentacji pokazano także inne tytuły. Zamieszczę je poniżej, razem z tymi, o których wcześniej wspomniałem oraz informacją o tym, na jakich platformach mają zadebiutować. Ponadto, wierzcie lub nie, ale prolog jednej z nich możecie ograć już teraz i to nieodpłatnie ;)

A rzeczona lista gier wygląda następująco:

Titan Quest II – pojawi się na PC,

Gothic Remake – pojawi się na PC, PS5 i Xbox Series X/S,

South Park: Snow Day! pojawi się na PC, PS5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch w 2024 roku, będzie grą dla wielu graczy z trybem kooperacji i grafiką 3D,

Outcast – A New Beginning – pojawi się na PC, PS5 i Xbox Series X/S,

Space for Sale – pojawi się na PC, można zapisać się do zamkniętej bety,

Trine 5: A Clockwork Conspiracy – pojawi się na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch,

Alone in the Dark – pojawi się na PC, PS5 i Xbox Series X/S, można nieodpłatnie pobrać i zagrać w prolog,

Last Train Home – pojawi się na PC w tym roku,

Tempest Rising – pojawi się na PC, od 11 do 28 sierpnia można wziąć udział w playtestach,

Wreckreation – pojawi się na PC, PS5 i Xbox Series X/S,

Way of the Hunter: Tikamoon Plains DLC – dostępne na PC, PS5 i Xbox Series X/S,

TMNT The Last Ronin – pojawi się na PC, PS5 i Xbox Series X/S.

Pełna lista gier pokazanych podczas THQ Nordic Digital Showcase 2023 (fot. Tabletowo.pl; źródło: YouTube, THQ Nordic)

Tak oto prezentuje się podsumowanie tegorocznego THQ Nordic Digital Showcase. Wiecie już, które propozycje wydawcy jawią mi się jako najciekawsze, jednak ciekawi mnie Wasze zdanie. Na które produkcje (poza Gothic Remake) czekacie?