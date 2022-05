Mega popularny flagowiec Huawei sprzed 3 lat dostaje najnowszą wersję systemu!

Mimo że Huawei sprzedaje w Polsce znacznie mniej smartfonów niż przed nałożeniem na niego przez Stany Zjednoczone dotkliwych sankcji, wciąż z jego urządzeń korzysta pokaźne grono użytkowników. Teraz jego część, która posiada flagowy model z serii P z 2019 roku, może zainstalować najnowszą wersję oprogramowania.

Huawei P30 Pro dostaje w Polsce aktualizację do EMUI 12

Huawei na próżno szukać w TOP 5 największych dostawców smartfonów w Polsce, ale jednocześnie według statcounter w kwietniu 2022 roku producent ten miał aż 12,25% udziałów w polskim rynku urządzeń mobilnych. Oznacza to, że ze sprzętów tej firmy wciąż korzysta mnóstwo osób. W komentarzach na Facebooku Tabletowo regularnie czytamy, że posiadacze ex-flagowców tej marki najnowsze modele na rynku niespecjalnie przekonują do zakupu, a ci, którzy się zdecydowali, często żałują przesiadki.

Najczęściej w komentarzach wypowiadają się użytkownicy Huawei P30 Pro, który miał swoją premierę w marcu 2019 roku, ale dopiero stosunkowo niedawno zakończono jego sprzedaż (zanim to nastąpiło, wielokrotnie dało się go kupić w bardzo atrakcyjnych cenach). Producent nie pozostawia ich samych – w Polsce rozpoczęła się dystrybucja aktualizacji do najnowszej wersji systemu, EMUI 12.

fot. Marzena T.

Co ciekawe, jako pierwszy otrzymał ją Huawei P30 – już miesiąc temu. To dość niecodzienne posunięcie, gdyż najnowsza wersja oprogramowania najczęściej najpierw trafia na topowy model lub wszystkie w ramach jednej, high-endowej serii jednocześnie. Właściciele P30 Pro musieli jednak poczekać nieco dłużej.

Aktualizacja do najnowszego EMUI udostępniana jest kanałem OTA, więc smartfon sam powinien Was poinformować o jej dostępności. Ewentualnie możecie sprawdzić to ręcznie w Ustawieniach. Jeżeli nie wyskoczy informacja o możliwości wykonania aktualizacji, oznacza to, że po prostu musicie poczekać – zapewne nie przyszła jeszcze pora na Wasz egzemplarz, gdyż zawsze to proces podzielony na etapy (w przypadku urządzeń z dystrybucji operatorskiej może to potrwać jeszcze dłużej, choć nie musi – trzeba pytać u operatora).

EMUI 12 (źródło: Huawei)

Najnowsza wersja EMUI przynosi zmiany wizualne, więc bądźcie przygotowani, że nie wszystko będzie wyglądało tak, jak wcześniej – na przykład panel sterowania został podzielony na dwie części (pociągnięcie palcem w dół po prawej stronie wywołuje panel szybkich ustawień, a po lewej listę powiadomień). Ponadto pojawiają się nowe aplikacje, na przykład MeeTime do rozmów wideo, a także możliwość szybkiego i wygodnego łączenia urządzeń producenta (funkcja Super Device).

Dzięki Marzena za info i screena!