Huawei obniżył ceny swoich smartwatchy

Smartwatche Huawei cieszą się ogromną popularnością w Polsce. Producent daje klientom wiele powodów, żeby je kupili. Dziś ogłosił kolejną promocję, która powinna zachęcić do zakupu jego smart zegarków kolejne osoby.

Cały czas jest dostępna walentynkowa promocja

Od początku lutego 2024 roku trwa promocja walentynkowa, w ramach której możecie kupić wiele urządzeń chińskiej marki w obniżonych cenach. Obejmuje ona również smartwatche. Taniej kupicie między innymi:

Watch GT 4 46 mm Active za 999 złotych,

Watch GT 4 41 mm Classic za 1099 złotych,

Watch GT 4 41 mm Elegant za 1299 złotych,

Watch GT 4 46 mm Elite za 1399 złotych,

Watch GT 4 41 mm Elite za 1599 złotych.

Walentynkowa promocja obowiązuje do 18 lutego 2024 roku w oficjalnym sklepie producenta i u jego partnerów handlowych. Ponadto w Plusie dostępny był zestaw, składający się z modeli Watch GT 4 41 mm Elegant i Watch GT 4 46 mm Active, za 1300 złotych, ale nie można go już kupić. I nic dziwnego, w końcu pozwalał on zaoszczędzić blisko 1000 złotych!

Kolejna promocja na smartwatche Huawei

Dziś producent ogłosił, że obniżył sugerowane ceny modeli z serii Watch 4 Pro, w skład której wchodzą zegarki klasy premium z obudową z tytanu klasy lotniczej, szkłem szafirowym, ekranem AMOLED LTPO o średnicy 1,5 cala, eSIM, funkcją EKG, GPS i baterią, wystarczającą na nawet 21 dni pracy (w trybie ultraoszczędnym).

7.7 Ocena

W obniżonych cenach możecie od dziś kupić:

Watch 4 Pro Elite za 2499 złotych,

Watch 4 Pro Classic za 2199 złotych,

Watch 4 Pro Blue Edition za 2199 złotych.

Promocja obowiązuje do 10 marca 2024 roku w oficjalnym sklepie internetowym producenta (po zapisaniu się do jego newslettera można otrzymać kod rabatowy o wartości 50 złotych do wykorzystania przy zakupie smartwatcha) oraz u partnerów handlowych marki – RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik i x-kom, a także w Strefie Marki na Allegro.