Tani Garmin z AMOLED-em coraz bliżej. Poznaliśmy jego wygląd i cenę

W portfolio Garmina znajdziemy sporo urządzeń, ale amerykański producent prawdopodobnie najbardziej znany jest ze sportowych zegarków. Dla wszystkich, którzy szukają modelu z AMOLED-em w dobrej cenie, mam świetną wiadomość. Taki smartwatch powinien już niebawem zadebiutować. Co więcej, poznaliśmy sporo szczegółów na jego temat.

Ekran AMOLED i przyjemne dla oka wzornictwo

Smartwatche Garmina, chociaż ja wolę określenie „zegarki sportowe z funkcjami smart”, cieszą się dużym uznaniem wśród użytkowników, szczególnie tych poszukujących sprzętu do pomiaru aktywności fizycznych. W ofercie znajdziemy zarówno bardzo drogie modele, ale też pozycje odczuwalnie tańsze, które mimo niższej ceny potrafią zapewnić bogaty zestaw funkcji fitness.

Do grona tańszych modeli dołączy niebawem nowy przedstawiciel linii Forerunner, która kierowana jest do biegaczy i nie tylko. Nowy model, czyli Garmin Forerunner 165, jeszcze oficjalnie nie zadebiutował, ale już teraz wiemy o nim naprawdę sporo. Wśród jego głównych zalet możemy wymienić ekran AMOLED, przystępną cenę, a także według mnie atrakcyjny design.

Garmin Forerunner 165, następca modelu Forerunner 55, zostanie wyposażony w 1,2-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 390×390 pikseli. Do tego dojdzie okrągła koperta z pięcioma fizycznymi przyciskami, które powinny świetnie sprawdzić się zarówno podczas codziennego poruszania się po interfejsie, jak i aktywności fizycznych. Jak dodaje serwis 91mobiles, któremu zawdzięczamy opublikowane rendery, zegarek będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych – białej, czarnej i turkusowej.

Co jeszcze zapewni Garmin Forerunner 165?

Dowiedzieliśmy się, że sportowy zegarek zostanie wyposażony m.in. w wysokościomierz barometryczny umożliwiający wykrywanie wysokości podczas ćwiczeń. Do tego dojdzie także czujnik PPG „Elevate V4” czwartej generacji firmy Garmin, czyli optyczny czujnik służący do pomiaru tętna użytkownika.

Wśród plusów najpewniej będzie też czas pracy. Jeśli potwierdzą się dotychczasowe informacje, to po ładowarkę będziemy musieli sięgnąć dopiero po 11 dniach. Owszem, niektóre zegarki Garmina potrafią zapewnić nawet dwa razy dłuższy czas pracy, ale 11 dni to wciąż świetny wynik. Ponadto w modelu Forerunner 165 Music może znaleźć się 4 GB pamięci i łączność Wi-Fi do przesyłania multimediów.

Forerunner 165 w podstawowej wersji ma kosztować 279 euro (równowartość ~1210 złotych). Natomiast za wariant Music trzeba będzie zapłacić więcej o 50 euro, co oznacza cenę na poziomie 329 euro (~1430 złotych). Data premiery nie jest jeszcze znana, ale podejrzewa się, że powinna ona nastąpić na przestrzeni najbliższych tygodni.