Huawei Watch 4 Pro Blue Edition dostępny ze słuchawkami w prezencie

Huawei Watch 4 Pro Blue Edition nie jest nowością na polskim rynku, ale nowością jest to, że można go teraz kupić nie tylko w sklepie producenta. Z tej okazji firma przygotowała atrakcyjną promocję, w ramach której możecie dokupić do smartwatcha słuchawki za 0 złotych lub nawet otrzymać je za darmo.

Dlaczego Huawei Watch 4 Pro Blue Edition jest taki wyjątkowy?

Wbrew pozorom Watch 4 Pro Blue Edition nie jest po prostu niebieski. Producent podkreśla, że jest to jedyny smartwatch z obudową z tytanu lotniczego w kolorze niebieskim, a pasek wyprodukowano z nylonu pozyskanego z recyklingu (spełnia on wymagania określone przez Global Recycle Standard). Jest to o tyle ważne, że w produkcji pierwotnego nylonu wykorzystywana jest ropa naftowa, a także wytwarzane są takie gazy cieplarniane jak podtlenek azotu, który jest 300 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla.

Huawei Watch 4 Pro Blue Edition (fot. producenta)

Producent chce zwrócić tym modelem uwagę na poważny problem, jakim jest ALDFG, czyli porzucone, zagubione lub w inny sposób wyrzucone do wody narzędzia połowowe – często są one produkowane z nylonu, którego naturalny rozkład może trwać nawet setki lat. Szacuje się, że rocznie do oceanów trafia ~640 tys. ton takich materiałów. Wyławianie ich i poddawanie recyklingowi jest godną pochwały inicjatywą, nawet jeśli w ten sposób odzyskiwany jest tylko ułamek nylonu, który trafia do oceanów.

Promocja na Huawei Watch 4 Pro Blue Edition

Jak zostało wspomniane, smartwatch był już wcześniej dostępny w oficjalnym sklepie internetowym producenta – od 19 czerwca 2023 roku w cenie 2399 złotych. Od dziś można go kupić również u partnerów marki, na dodatek ze słuchawkami za złotówkę lub nawet za darmo.

Oferta promocyjna różni się w zależności od sklepu – a zamówienia przedsprzedażowe można już składać w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik i x-kom oraz w strefie marki na Allegro i oczywiście na huawei.pl. Osoby, które zamówią smartwatch Huawei Watch 4 Pro Blue Edition do 6 sierpnia 2023 roku, otrzymają słuchawki Huawei FreeBuds 5i za damo lub będą mogły dokupić je za złotówkę.