Zwrot kasy za zakupy na Allegro. Zasady są następujące

Cashback to już od dłuższego czasu bardzo popularna forma zachęcania do zakupów. Zamiast obniżać ceny produktów, sklepy oferują zwrot części wydanych już pieniędzy, proponując tym samym ponowne zakupy. Do tego grona dołącza właśnie serwis Allegro.

Gdy przychodzi czas zakupów przez Internet, serwis Allegro jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc. Liczba aktywnych kupujących – według oficjalnych statystyk – oscyluje wokół 14,5 mln, co mówi chyba samo za siebie. Właściciele platformy od lat próbują różnych sposobów na to, by zachęcić tę rzeszę klientów do zostawiania na platformie większych sum pieniędzy. Jednym ze sposobów jest program Allegro Smart! oferujący darmowe dostawy. Najnowszym zaś – po prostu zwrot pieniędzy.

Jak działa cashback Allegro Cash?

Podstawą programu jest Cash, opracowane przez zespół e-commerce wespół z Aion Bankiem i Vodeno. Internetowe konto w tej usłudze będzie można otworzyć zupełnie za darmo, a następnie zasilać je, aby szybko i wygodnie płacić za zakupy robione w aplikacji. Poza samodzielnymi wpłatami saldo będzie też rosło dzięki cashbackom.

Zasada jest prosta. Każdy, kto ma opłacony abonament Smart! i jednorazowo wyda u jednego sprzedawcy co najmniej 100 złotych, otrzyma 1 proc. tej kwoty z powrotem na konto Cash. Jeśli zaś wartość zamówienia przekroczy 200 złotych, zwrot wzrośnie do 2 proc. Maksymalny zwrot podczas jednych zakupów wyniesie 20 złotych, a miesięcznie sięgnie 50 złotych.

Klienci chcą robić zakupy korzystnie. Z naszych badań wynika, że prawie dwie trzecie Polaków aktywnie szuka zniżek i atrakcyjnych promocji. Podobna część ankietowanych ogranicza się do wydatków na najpotrzebniejsze rzeczy, większe wydatki zostawiając na lepszy czas. Prawie wszyscy ankietowani przez nas klienci i klientki wyrazili też zainteresowanie opcją cashback na naszej platformie, więc startujemy z testami rozwiązania, które jest bezpieczne i daje coś w zamian. Docelowo chcemy Allegro Cash rozwijać i rozbudowywać. Rafał Czernik, dyrektor ds. usług finansowych w Grupie Allegro

Kiedy start usługi?

W swojej notce prasowej właściciele platformy zapewniają, że nowa metoda płatności, jak i zasady zwrotu pieniędzy będą proste i przejrzyste. O tym, czy tak rzeczywiście będzie, pierwsi klienci przekonają się już w nadchodzących tygodniach, jako że właśnie wystartowały testy usługi. Jeśli zakończą się powodzeniem, usługa stanie się ogólnodostępna.

Tymczasem wypada zauważyć, że zwrot środków podczas zakupów na tej platformie jest tak naprawdę dostępny już teraz, tyle że odpowiadają za niego zewnętrzne podmioty. Na taką opcję mogą liczyć między innymi użytkownicy LetyShops, goodie czy przeglądarki Opera.