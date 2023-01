Premiera nowych słuchawek i smartfona Huawei w Polsce tuż za rogiem

Przymierzacie się do wymiany smartfona i przy okazji zafundowalibyście sobie nowe słuchawki bezprzewodowe? Zaczekajcie chwilę, bo w tej sytuacji Huawei może mieć coś dla Was.

Huawei nova Y61 – telefon na „piątkę”

Tym razem nie chodzi jednak o skalę szkolnych ocen, a pięć rzeczy, za które można polubić się z tym smartfonem. Jak wspominał kilka miesięcy temu Grzegorz, Huawei nova Y51, pomimo celowania w półki niższe od flagowych, może pochwalić się potrójnym zestawem aparatów z tyłu, w tym głównym obiektywem szerokokątnym z matrycą 50 Mpix. Amatorzy fotografii z pewnością zainteresują się możliwością robienia zdjęć w formacie RAW czy automatycznym dostosowywanie migawki podczas fotografowania ruchomego obiektu.

Warto też zwrócić uwagę na akumulator o pojemności 5000 mAh, który naładujecie przewodowo z mocą 22,5 W. Pół godziny kontaktu z ładowarką wystarczy na 6 godzin oglądania materiałów wideo, przeglądania sieci czy na cztery godziny grania. Estetom powinno przypaść do gustu „gwiaździste” wykończenie Huawei nova Y61 w trzech kolorach oraz delikatnie kanciasty design, a tym, którzy skupiają się na oprogramowaniu – preinstalowane oprogramowanie EMUI 12 (choć Bogiem a prawdą i tak każdy kupujący powinien z niecierpliwością wyczekiwać aktualizacji do EMUI 13).

Huawei FreeBuds 5i – elegancko i w rozsądnej cenie

Oficjalna karta Huawei FreeBuds 5i przekonuje natomiast, że słuchawki rozkochają Was w sobie za pomocą sześciu cech. Ponownie jak w przypadku opisanego wyżej smartfona, mamy do czynienia ze smukłym i eleganckim wyglądem, z którym idzie w parze odporność na wodę i kurz z certyfikatem IP54. Słuchawki oferują ponadto wysoką jakość dźwięku dzięki obsłudze kodeku LDAC, aktywną redukcję szumów do 42 dB oraz możliwość sparowania zestawu z dwoma urządzeniami naraz. Wisienką na torcie jest 28-godzinny czas pracy z uwzględnieniem ładowania za pomocą etui.

FreeBuds 5i (źródło: Huawei)

Oba urządzenia trafią do Polski już 18 stycznia 2023 roku. Choć cena smartfona nova Y61 nie jest jeszcze znana, na innych rynkach FreeBuds 5i wyceniono na 100 euro, co może przełożyć się na polską cenę w okolicach 500 złotych. Jeśli jednak dopisze Wam szczęście, oba produkty możecie nabyć w bardzo korzystnej cenie – za 1 złoty. Wystarczy, że weźmiecie udział w konkursie zorganizowanym przez Huawei – odpowiadając na pytanie i dołączając do newslettera, zyskujecie szansę na zdobycie słuchawek lub smartfona za 1 złoty. 200 osób będzie miało również szansę na zdobycie kuponów obniżających cenę jednego z urządzeń o 100 złotych. Konkurs trwa od 9 stycznia do 17 stycznia 2023 roku.