Huawei FreeBuds 5i zyskały europejską cenę. Drogo?

Europejska dostępność chińskiej elektroniki zwykle jest dość mocno opóźniona względem pierwszych premier w Chinach. Tylko nieliczni producenci decydują się na wdrożenia jednocześnie na większości rynków. Na słuchawki FreeBuds 5i czekamy już kilka ładnych miesięcy.

Ulepszone tanie słuchawki TWS

Słuchawki True Wireless to teraz jeden z najbardziej chodliwych towarów. Owszem, smartfony sprzedają się bardzo dobrze, ale do tego się już przyzwyczailiśmy. Jednak firmy produkujące elektronikę widzą także wielką szansę w dziale wearables. Apple zalicza do niego nie tylko smartwatche, ale także słuchawki. Zresztą, sróbujcie znaleźć w sklepach pchełki na zwykłym kablu. Jest ich coraz mniej, prawda?

Nic dziwnego, że takie Huawei FreeBuds 4i całkiem nieźle się przyjęły. Za cenę startową 349 złotych dostawaliśmy przyzwoicie działające TWS-y z aktywną redukcją szumów – czyli funkcją, która do tej pory była zarezerwowana dla urządzeń z wyższej półki.

Ponieważ w czerwcu pojawił się następca tego udanego modelu, czyli FreeBuds 5i, zastanawialiśmy się, kiedy słuchawki te trafią w nasze strony. Huawei zdecydowało się wreszcie przerzucić nieco tych urządzeń do Europy i wyznaczyło ceny.

To tym bardziej ważne, że producent zdecydował się znacząco usprawnić nowy model. Pchełki są lżejsze (4,6 g) od tych zastosowanych w poprzednim modelu. Etui bardzo „spoważniało”, bo pojemność baterii wzrosła z 215 mAh aż do 410 mAh. Można się więc spodziewać znacznie lepszego sumarycznego czasu pracy akcesorium. Dodatkowo, znacznie poprawiono system redukcji hałasu, który będzie teraz filtrował szumy niemal 2x lepiej.

Huawei FreeBuds 5i

FreeBuds 5i z ceną w euro

Jak na razie, nie wiemy, ile nowe słuchawki Huawei będą kosztować w Polsce. Jednak sporo można wywnioskować z tego, jakie ceny zaproponowano w innych krajach Europy.

Informacje wskazują na 90 funtów lub 100 euro za zestaw. Można to przeliczyć na jakieś 480 złotych. To sporo więcej niż za FreeBuds 4i na początku sprzedaży w Polsce.

8.4 Ocena

Ciekawe, czy polski oddział Huawei będzie chciał jakoś obniżyć ten próg cenowy. Wcale nie bylibyśmy zaskoczeni, gdyby cena za FreeBuds 5i wyniosła na początku jakieś 449 złotych. Byłoby to bardziej kosztowną inwestycją niż w przypadku dostępnego teraz za marne 299 złotych poprzednika, ale wciąż nie zbliżyłoby się niebezpiecznie do psychologicznej granicy 5 stówek, a słuchawki potrafiłyby zaoferować sporo więcej.