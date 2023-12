Huawei zaprezentował aż 4 nowe smartfony. Co oferują?

Huawei oficjalnie zaprezentował najnowszą serię swoich urządzeń. To aż 4 smartfony z nova 12 w nazwie. Część z nich oferuje rozwiązania wyjęte żywcem z flagowych modeli.

Huawei sypnął nowościami

W ofercie chińskiej marki pojawiły się aż 4 nowe smartfony, które pomimo znaczących różnic mają ze sobą jednak coś wspólnego. Jest to przede wszystkim ciekawy design, który nie tylko może się podobać, ale także przyciągać wzrok potencjalnych, nie do końca zdecydowanych klientów.

nova 12 nova 12 nova 12 nova 12 lite nova 12 lite nova 12 lite źródło: vmall

Oczywiście, ciekawy wygląd to nie wszystko, co oferują te smartfony. Huawei nova 12, nova 12 Pro oraz nova 12 Ultra mogą pochwalić się akumulatorem o pojemności 4600 mAh, wspierającym ładowanie przewodowe o mocy 100 W. Ponadto w modelach nova 12 Pro i nova 12 Ultra użytkownicy będą mogli skorzystać z łączności satelitarnej, a także aparatu głównego ze zmienną przysłoną – to może przekonać wielu fanów mobilnej fotografii do zakupu.

Jest jeszcze Huawei nova 12 lite, który jest zdecydowanie najsłabszym, ale też najtańszym smartfonem z tej serii. Warto jednak podkreślić, że pomimo dopisku „lite” w nazwie to nadal ciekawy sprzęt, który może zainteresować wiele osób. Nie tylko swoim designem, lecz także specyfikacją, która bez problemu sprosta codziennym zadaniom. Przyjrzyjmy się dokładnie, jak prezentuje się specyfikacja poszczególnych modeli.

nova 12 Pro nova 12 Pro nova 12 Pro nova 12 Ultra nova 12 Ultra nova 12 Ultra źródło: vmall

Co oferują smartfony z serii nova 12?

Model Huawei nova 12 lite Huawei nova 12 Huawei nova 12 Pro Huawei nova 12 Ultra Wyświetlacz 6,7 cala, OLED, 120 Hz, 2412×1084 pikseli 6,7 cala, OLED, 120 Hz, 2412×1084 pikseli 6,76 cala, OLED, 120 Hz LTPO, 2160 Hz PWM, 2776×1224 pikseli 6,76 cala, OLED, 120 Hz LTPO, 2160 Hz PWM, 2776×1224 pikseli, Kunlun Glass Procesor Qualcomm Snapdragon 778G 4G Kirin 8000 4G* Kirin 8000 5G* Kirin 9000 SL* RAM 8 GB 8 GB 12 GB 12 GB Pamięć wewnętrzna 256/512 GB 256/512 GB 256/512 GB 512 GB/1 TB Aparat 50 Mpix (główny, f/1.9)

8 Mpix (ultraszerokokątny, f/2.2) 50 Mpix (główny, f/1.9)

8 Mpix (ultraszerokokątny, f/2.2) 50 Mpix (główny, zmienna przysłona f/1.4-f/4.0)

8 Mpix (ultraszerokokątny, f/2.2) 50 Mpix (główny, zmienna przysłona f/1.4-f/4.0)

8 Mpix (ultraszerokokątny, f/2.2) Aparat do selfie 60 Mpix (f/2.4, kąt widzenia 100°) 60 Mpix (f/2.4, kąt widzenia 100°) 60 Mpix (f/2.4, kąt widzenia 100°)

8 Mpix (portretowy, 2-krotny bezstratny zoom) 60 Mpix (f/2.4, kąt widzenia 100°)

8 Mpix (portretowy, 2-krotny bezstratny zoom) Bateria 4500 mAh (ładowanie 66 W) 4600 mAh (ładowanie 100 W) 4600 mAh (ładowanie 100 W) 4600 mAh (ładowanie 100 W) Dodatkowe moduły Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, 5G Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, 5G Wymiary 161,29×74,96×6,88 mm 161,54×75,36×6,98 mm 163,14×74,96×7,68 mm 163,14×74,96×7,68 mm Waga 168 gramów 191 gramów 201 gramów 198 gramów

*Sam producent nie informuje, jakie modele chipsetów zostały użyte w tych smartfonach. Podane informacje opierają się na nieoficjalnych doniesieniach.

Cena i dostępność

Smartfony zostały wprowadzone na rodzimy dla producenta, chiński rynek i w tym momencie nie ma jeszcze informacji o ich ewentualnej globalnej premierze. Cena każdego z modeli zależy oczywiście od wybranego wariantu pamięci. Sprzedaż w Chinach ruszy 5 stycznia 2024 roku, a ceny urządzeń prezentują się następująco: