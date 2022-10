Nowy-stary tablet od Huawei. Zobacz, co zaoferuje

Czasami zdarza się, że producenci wprowadzają na rynek bardzo podobne, a nawet te same urządzenia, jednak pod zmienioną nazwą. To praktyka, którą bardzo lubi m.in. Xiaomi. Teraz jednak taki sam zabieg zastosował Huawei wobec swojego tabletu. Zobacz, co zaoferuje ten „nowy” model.

Wygląda znajomo?

Patrząc na wygląd tabletu Huawei MatePad C5e, nie sposób nie odnieść wrażenia, że już się gdzieś widziało ten sprzęt. Oczywiście to nie pomyłka, bo nowe urządzenie to tak naprawdę wprowadzony na rynek w maju tego roku model Huawei MatePad SE.

To dość prosty tablet, przeznaczony przede wszystkim do nauki i multimediów. W momencie premiery jego cena w Chinach zaczynała się od 1299 juanów (równowartość ~870 złotych). Mówimy więc o budżetowych rozwiązaniach, dlatego tablet nie zachwycał swoją specyfikacją. Czy Huawei zdecydował się podkręcić osiągi, odgrzewając ten model po niemal pół roku? Niestety nie – Huawei MatePad C5e oferuje te same podzespoły, co jego starszy rynkowym stażem brat.

Huawei MatePad C5e – specyfikacja

Producent wyposażył tablet w 10,1-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD 1920×1200 pikseli, co daje zagęszczanie pikseli na poziomie 224 ppi. Jego charakterystyczną cechą są dość grube ramki. Wyświetlacz oferuje tryby związane z ochroną wzroku, m.in. tryb e-booka i tryb ciemny.

Motorem napędowym tego modelu jest chipset Kirin 710A. To ośmiordzeniowa jednostka, która rozpędzi się do maksymalnie 2,0 GHz. Za grafikę odpowiada układ Mali G51. Procesor będzie wspierany przez 4 GB RAM. Tablet oferuje też 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, ale można ją rozszerzyć dzięki karcie microSD o pojemności do 512 GB.

Skromnie prezentuje się również konfiguracja aparatu w MatePad C5e. Tablet oferuje 5 Mpix aparat główny i 2 Mpix przednią kamerę. Nie zachwyca też pojemność akumulatora, która wynosi 5100 mAh. Urządzenie działa na nakładce systemowej EMUI 10.1, opartej na przestarzałym Androidzie 10.

Cena i dostępność

Huawei MatePad C5e będzie dostępny tylko w jednej wersji kolorystycznej – Deep Sea Blue oraz w dwóch wersjach: Wi-Fi oraz LTE.

Japonia ma być pierwszym rynkiem, na którym pojawi się „nowy” model. Nie jest znana jeszcze jego dokładna cena, ale przewiduje się, że będzie kosztować około 30000 jenów japońskich (równowartość ~980 złotych).

Nie ma jeszcze informacji o tym, że tablet trafi na inne rynki, jednak można się tego spodziewać, ponieważ urządzenie pojawiło się na międzynarodowej wersji strony producenta.