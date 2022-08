Huawei podał datę premiery serii Mate 50. Co zaoferują nowe flagowce marki?

Firma Huawei poinformowała, że jest już gotowa do wprowadzenia na rynek smartfonów z serii Mate 50. Premiera najnowszej serii urządzeń ma odbyć się w Chinach na początku września br. To nieco później niż przewidywano – debiutu nowych flagowców spodziewaliśmy się już w sierpniu. Dzięki przedpremierowym doniesieniom wiemy, co mogą zaoferować nadchodzące high-endy.

Seria Mate 50 – co pokaże producent podczas premiery?

O oficjalnej dacie premiery marka Huawei poinformowała za pomocą swojego konta na portalu Weibo. Nie mamy jeszcze jednak oficjalnej informacji o tym, jakie urządzenia zostaną zaprezentowane 6 września 2022 roku. Doniesienia mówią o tym, że seria Huawei Mate 50 prawdopodobnie będzie się składać z czterech modeli: Mate 50, Mate 50e, Mate 50 Pro i Mate 50 RS.

Na chińskiej wersji portalu CoolApk pojawiły się nieoficjalne informacje dotyczące poszczególnych smartfonów z tej serii. Co prawdopodobnie będą oferować nowe flagowce od Huawei?

Huawei Mate 50

Smartfon podobno otrzyma ekran OLED, który zaoferuje rozdzielczość Full HD+ 2800×1225 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Rozmiar wyświetlacza nie jest do końca znany, ponieważ w doniesieniach podana jest informacja, że przekątna będzie wynosić „6,28-6,39/6,56”.

O konfiguracji aparatów wiadomo póki co tyle, że będzie ona obejmować 50 Mpix obiektyw główny oraz 13 Mpix aparat do selfie. Akumulator Huawei Mate 50 ma mieć pojemność 4400 mAh i obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe o mocy 66 W.

Motorem napędowym smartfona ma być procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Chipset będzie wpierany przez 8 GB RAM. Na pliki użytkownika zostanie zaś przeznaczone 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci. Smartfon nie obsłuży technologii 5G.

Huawei Mate 50 Pro

Ten model ma według nieoficjalnych doniesień być wyposażony w zakrzywiony wyświetlacz LTPO o przekątnej 6,78 cala. Ekran zaoferuje rozdzielczość 2612×1212 pikseli i częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Aparat główny w Mate 50 Pro również ma mieć 50 Mpix, ale w odróżnieniu od modelu Mate 50 zostanie oparty na sensorze IMX800 od Sony. Smartfon także otrzyma 13 Mpix aparat do selfie, ale dodatkowo ma mu towarzyszyć czujnik 3D do rozpoznawania twarzy.

Sercem modelu też zostanie Snapdragon 8 Gen 1. Procesor ma być wpierany przez 12 GB RAM. Na pliki użytkownika Huawei przeznaczy 128 GB, 256 GB lub nawet 512 GB pamięci, w zależności od konfiguracji. Smartfon ma obsługiwać technologię 5G (po zastosowaniu specjalnego etui), a akumulator będzie mieć 4500 mAh i również obsługiwać ładowanie o mocy 66 W.

Huawei Mate 50 RS

Według nieoficjalnych doniesień, specyfikacja modelu z dopiskiem RS jest w zasadzie taka sama jak parametry Huawei Mate 50 Pro. Jedyną różnicą ma być ceramiczny korpus, w odróżnieniu od pozostałych modeli serii, które otrzymają konstrukcję wykonaną z metalu i szkła.

Huawei Mate 50E

Doniesienia dotyczące wyświetlacza mówią o ekranie OLED, który zaoferuje rozdzielczość Full HD+ 2800×1225 pikseli i częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz. Podobnie jak w przypadku Mate 50, przekątna panelu nie jest do końca znana.

Konfiguracja aparatu ma być taka sama jak w Mate 50, czyli 50 Mpix aparat główny i 13 Mpix kamera do selfie. Od innych modeli z tej serii odróżnia go procesor. Wersja z dopiskiem „E” zostanie wyposażona w Snapdragona 778G, wspieranego przez 8 GB RAM. Do dyspozycji użytkownika producent odda 128 GB lub 256 GB pamięci, w zależności od wersji. Akumulator ma mieć pojemność 4400 mAh i obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe o mocy 66 W.

Wszystkie modele z serii Mate 50 będą miały złącze USB-C do ładowania przewodowego, ale dodatkowo mają obsługiwać również ładowanie bezprzewodowe. Nie pojawiły się jeszcze żadne informacje dotyczące przewidywanych cen nowych flagowców od Huawei.