To jedyny tak tani smartfon z najnowszym Snapdragonem

Najnowszy smartfon Lenovo właśnie trafił do sprzedaży. Marka tym modelem przekonuje, że topowe podzespoły wcale nie muszą iść w parze z wysoką ceną. Lenovo Legion Y70 to jedyny tak tani smartfon, wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. To jednak nie wszystko, co kryje się pod jego maską.

Reklama

Specyfikacja na najwyższym poziomie

Pod maską nowego Lenovo Legion Y70 znajduje się Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. W porównaniu z poprzednim, flagowym chipsetem Qualcomma, ten układ ma zapewnić 10% wzrost wydajności GPU oraz CPU, którego maksymalne taktowanie wyniesie 3,2 GHz. W zależności od wariantu, topowy procesor będzie wspierany przez 8 GB, 12 GB lub nawet 16 GB RAM LPDDR5! Trzeba przyznać, że taka konfiguracja zapewni naprawdę wysoką wydajność smartfona.

Wyświetlacz, wykonany w technologii OLED, ma przekątną 6,67 cala i oferuje maksymalną częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz. W celu optymalizacji poboru prądu z akumulatora, częstotliwość jest automatycznie dostosowywana do tego, co robi w danym momencie użytkownik – 144 Hz aktywuje się podczas grania, 120 Hz podczas szybkiego przewijania, 60 Hz podczas wolniejszego scrollowania i wyświetlania statycznego interfejsu, a 48 Hz w wymagających najniższego odświeżania scenariuszach. Ponadto ekran został wyposażony w tryb HDR10+, a jego maksymalna jasność wynosi 1000 nitów.

Konfiguracja aparatów w Lenovo Legion V70 również jest niczego sobie. Główny aparat to 50 Mpix sensor z 1/1,55-calową matrycą i wielkością pikseli na poziomie 2 μm (po wykorzystaniu technologii łączenia czterech pikseli w jeden większy). Zapewnia on również możliwość nagrywania wideo w 8K. Smartfon został też wyposażony w dodatkowy 13 Mpix obiektyw szerokokątny, którego kąt widzenia wynosi 120°. Z jego pomocą można także wykonać zdjęcia makro w odległości 2,5 cm. Moduł dopełnia 2 Mpix obiektyw do pomiaru głębi.

Akumulator, jaki otrzymał ten smartfon, ma pojemność 5100 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 68 W. Producent zapewnia, że dzięki niej można naładować baterię od 0 do 80%, w zaledwie 34 minuty. Dodatkowo Lenovo Legion Y70 został wyposażony komorę parową i 10 warstw mechanizmów rozpraszania ciepła, których łączna powierzchnia to 5047 mm2. Wszystko po to, by zapewnić optymalną temperaturę urządzenia nawet podczas wymagających zadań.

Lenovo Legion Y70 – dostępne wersje i cena

Tego cienkiego (bo mającego zaledwie 7,99 mm grubości) smartfona można kupić w trzech wersjach kolorystycznych: Ice White, Titanium Grey i Flame Red. Ostateczna cena Lenovo Legion Y70 nie zależy jednak od jego koloru, ale od wybranej konfiguracji sprzętowej. Ceny wyglądają następująco:

8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – 2970 juanów (równowartość ~2060 złotych),

12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej – 3370 juanów (~2335 złotych),

16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej – 4270 juanów (~2960 złotych).

Lenovo Legion Y70 jest dostępny w sprzedaży na stronie producenta. Niestety, na razie nie ma żadnych (nawet nieoficjalnych) informacji o tym, by ten smartfon miał trafić na rynek globalny. Wielka szkoda, bo ze świetną specyfikacją i atrakcyjnymi cenami mógłby sporo namieszać na rynku w niejednym kraju.