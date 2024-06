Google dopilnuje, aby Wasze smartfony Pixel były „cool”

Wraz z ogromną mocą przychodzą ogromne ilości wydzielanego ciepła. Google wprowadzi funkcję, dzięki której smartfony Pixel lepiej poradzą sobie z wysokimi temperaturami.

Gorące czasy dla smartfonów

20 lat temu telefony nie oferowały zbyt dużej mocy obliczeniowej. Dzięki temu, kiedy rozbierzecie Nokię z tamtych czasów nie znajdziecie w niej skomplikowanych układów chłodzenia. Współczesne flagowe urządzenia mobilne są już jednak na tyle potężne, że otrzymują bezpośrednie porty gier znanych z PC i konsol. Skutkiem ubocznym dużego obciążenia procesorów są olbrzymie ilości ciepła, które trzeba odprowadzić.

Producenci stosują w tym celu zaawansowane systemy chłodzenia z grafenem w układzie lub montują komory parowe. W wielu scenariuszach to wystarczy, aby telefon funkcjonował tak, jak powinien. Korzystanie ze smartfona na słońcu lub długotrwałe sesje z obciążającymi SoC aplikacjami mogą jednak sprawić, że zastosowane technologie nie wystarczą, a urządzenie zacznie się nagrzewać do niebezpiecznych temperatur.

Większość sprzętów zaczyna w takiej sytuacji ograniczać funkcje telefonu – odcina dostęp do modułu 5G, usuwa aplikacje działające w tle, a w najgorszym wypadku zamyka system. Urządzenie nie zawsze informuje nas o wdrożeniu procedur awaryjnych. Google chce, aby właściciele Pixeli wiedzieli nieco więcej o tym, co się dzieje z ich telefonem przy zbyt dużych temperaturach.

Google i termiczne porady dla Pixeli

Aplikacja Pixel’s Device Health Services w wersji 1.27 otrzymała nową funkcję – Adaptive Thermal. Mishaal Rahman z Android Authoriuty sprawdził, co ona wnosi. Okazuje się, że nie każdy będzie mógł sprawdzić jej możliwości w praktyce.

Google Pixel 8 (fot. producenta)

Adaptive Thermal pojawia się po raz pierwszy w momencie, kiedy temperatura akumulatora osiągnie 49∘C. Telefon wyświetla wtedy powiadomienie: „Twój smartfon musi się schłodzić”. Oprócz tego właściciel jest informowany o tym, że osiągi urządzenia zostały nieco ograniczone i powinien zamknąć wymagające aplikacje oraz nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Dodatkowe szczegóły dotyczące tego, co system musiał odciąć oraz co użytkownik może zrobić, aby schłodzić urządzenie wyświetlają się po naciśnięciu „Sprawdź etapy pielęgnacji”. Adaptive Thermal sprawdza temperaturę akumulatora co pięć minut. Jeżeli w tym czasie temperatura wzrośnie do 52∘C, telefon ograniczy jeszcze więcej funkcji. Przy 55∘C pojawia się natomiast komunikat pożegnalny: „Telefon wyłączy się po 30 sekundach ze względu na zbyt wysoką temperaturę”.

Niewykluczone, że Adaptive Thermal będzie o wiele bardziej rozwiniętą funkcją, niż wynika ze śledztwa Android Authority. Możliwości systemu poznamy najprawdopodobniej wraz z premierą urządzeń Google 9. generacji lub podczas prezentacji stabilnej wersji Android 15.