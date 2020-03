Przedsprzedaż Huawei MatePad Pro w Polsce ruszy jeszcze w tym miesiącu. Są gratisy

Huawei MatePad Pro został oficjalnie zaanonsowany w Europie 24 lutego 2020 roku. Producent poinformował, że tablet trafi do sprzedaży w kwietniu, ale polski oddział zdradził właśnie, że jego przedsprzedaż w naszym kraju rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. Oczywiście będą też gratisy o dużej (łącznej) wartości dla pierwszych klientów.

Przedsprzedaż Huawei MatePad Pro w Polsce – cena, gratisy

Przedsprzedaż tabletu rozpocznie się 26 marca o godzinie 15:00 i zakończy 13 kwietnia 2020 roku. Klienci będą mieli do wyboru wersję WiFi za 2499 złotych i WiFi + LTE za 2799 złotych. W czerwcu w Europie trafi do sprzedaży wariant z modemem 5G, ale nie wiadomo, czy do samej Polski również.

Huawei MatePad Pro ma być dostępny w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl i autoryzowanym salonie marki w centrum handlowym Westfield Arkadia (aktualnie zamkniętym z wiadomego powodu) oraz sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik.

Na klientów, którzy zdecydują się zamówić MatePad Pro w przedsprzedaży, czekają liczne gratisy o dużej (łącznej) wartości. Po pierwsze, za złotówkę otrzymają oni dedykowaną klawiaturę i rysik M-Pencil wykrywający 4096 poziomów nacisku (standardowo taki zestaw kosztuje 958 złotych). Po drugie, jeśli użytkownik zdecyduje się odsprzedać wybrane urządzenie elektroniczne, do jego wyceny doliczone zostanie dodatkowe 500 złotych.

Aby skorzystać z tej oferty, trzeba aktywować tablet do 20 kwietnia 2020 roku, a następnie (w ciągu 7 dni od aktywacji, ale nie później niż do 4 maja br.) uzyskać specjalny kod na tej stronie internetowej. Wyceny dokonuje się natomiast na witrynie partnera Huawei (tam też zleca się odbiór sprzętu i podaje numer konta do przelewu pieniędzy).

Standardowa cena klawiatury to 599 złotych, natomiast rysika Huawei M-Pencil to 399 złotych.

Huawei MatePad Pro – specyfikacja

Tablet wyposażono w 10,8-calowy wyświetlacz LCD „FullView” o rozdzielczości 2560×1600 pikseli i jasności 540 nitów. W lewym górnym rogu ekranu znajduje się okrągły otwór na 8 Mpix (f/2.0) aparat do selfie i rozmów wideo.

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy (2x ARM Cortex-A76 2,86 GHz + 2x ARM Cortex-A76 2,09 GHz + 4x ARM Cortex-A55 1,86 GHz; 7 nm) procesor HiSilicon Kirin 990 z układem graficznym ARM Mali-G76 MP16 i dwurdzeniowym chipem NPU. Do tego są 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty w formacie NM o maksymalnej pojemności 256 GB.

Huawei MatePad Pro oferuje też pojedynczy aparat o rozdzielczości 13 Mpix z przysłoną f/1.8 na panelu tylnym, cztery głośniki sygnowane przez markę Harman Kardon, tryb PC oraz funkcję Multi-Screen Collaboration, która pozwala na współdzielenie ekranów między tabletem i smartfonem Huawei.

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem EMUI 10 (bez dostępu do aplikacji i usług Google), a za jego zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 7250 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego 10 V/2 A (przez USB-C), ładowania bezprzewodowego 15 W i zwrotnego indukcyjnego 7,5 W. Całość ma wymiary 246x159x7,2 mm.

Źródło: informacja prasowa

