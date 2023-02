HTC wciąż się trzyma i ma w planach nowy tablet

Ci, którzy interesują się rozszerzoną rzeczywistością, wiedzą oczywiście, że tajwański producent wciąż funkcjonuje, tylko skupił się na trochę innej gałęzi rynku. Mimo to niemałym zaskoczeniem jest fakt, że w 2023 roku HTC planuje wydać kolejny tablet.

HTC A102 – nowy tablet na horyzoncie

Nie jest to pierwszy raz, kiedy HTC zaprezentuje w tej dekadzie tablet. We wrześniu 2021 roku firma pokazała model A100 – budżetowe urządzenie z ekranem IPS o przękątnej 10,1 cala i rozdzielczości WUXGA (1920 na 1200 pikseli i proporcje 16:10). Sprzęt wyposażono w układ mobilny UNISOC T618 z GPU Mali-G52. Kroku SoC dotrzymywało 8 GB RAM w standardzie LPDDR3 oraz 128 GB pamięci wbudowanej z opcją rozszerzenia o kolejne 256 GB za pomocą karty microSD. Co ciekawe, w A100 znalazło się miejsce na trzy aparaty (dwa z tyłu i jeden z przodu), modem LTE, dual SIM i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

HTC A101 – poprzednik bohatera artykułu (źródło: HTC)

W lipcu 2022 roku wyszedł model A101 – konstrukcja bardzo podobna do poprzednika, niewyróżniająca się niczym szczególnym na tle konkurencji. Mimo wszystko HTC nie planuje się poddawać i szykuje trzeci tablet z serii A10x – model A102 został podpatrzony przez serwis Gizmochina w bazie Google GMS Certification, co może oznaczać, że urządzenie powinno pojawić się na rynku lada chwila.

Jak to mówi młodzież – szału bez

Z tego, co udało się wyciągnąć ze strony, A102 cechować będzie 11-calowy ekran o rozdzielczości 2K (2000 na 1200 pikseli), a sercem urządzenia zostanie układ mobilny MediaTek Helio G85. Ilość pamięci RAM i miejsca na dane pozostanie bez zmian względem poprzedników – mowa więc 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB przestrzeni dyskowej z opcją rozszerzenia miejsca za pomocą karty microSD (ponownie tylko o 256 GB).

W porównaniu do poprzedników zniknie dodatkowy aparat z tyłu, a pojemność akumulatora urośnie do 8000 mAh. Ładowanie odbywać się będzie za pomocą portu USB-C 3.0 ze wsparciem dla OTG. Nie zabraknie Bluetooth w standardzie 5.0, żyroskopu, czujnika grawitacji i akcelerometru.

Urządzenie najpewniej pojawi się za kilka tygodni na afrykańskim rynku. Cena nie jest jeszcze znana, choć wątpię, aby HTC A102 zawojował świat tabletów tak czy siak. Przy sporej konkurencji na rynku, która obecnie występuje, nie ma miejsca na przeciętność i małą rozpoznawalność marki.