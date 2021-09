HTC przypomniało sobie o tabletach – HTC A100 trafił do sprzedaży

Tablety przeżywają prawdziwy renesans. HTC również się do tego przyczyniło, ponieważ (bez większego rozgłosu) wprowadziło do sprzedaży nowy model – HTC A100. Urządzenie ma przyzwoitą specyfikację techniczną i nie jest przesadnie drogie.

Wydawało się, że już nic nie zmieni losu tabletów – urządzenia te sukcesywnie traciły na popularności, a na polu walki o klienta pozostało niewielu producentów. Globalny lockdown, mimo że negatywnie wpłynął na wiele branż, przyczynił się jednak do odrodzenia segmentu tabletów. Wszyscy chcą na tym skorzystać i najwyraźniej HTC również.

Specyfikacja HTC A100

Najnowszy tablet marki HTC oferuje wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10). Jego sercem jest procesor UNISOC T618, który składa się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A75 2,0 GHz i sześciu ARM Cortex-A55 1,8 GHz oraz układu graficznego ARM Mali-G52. Do jego produkcji wykorzystywany jest 12-nm proces technologiczny. Producent SoC deklaruje, że zapewnia on wydajność na poziomie platformy mobilnej Qualcomm Snapdragon 710.

Specyfikacja HTC A100 obejmuje również 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności do 256 GB oraz 8 GB RAM, choć dość starego standardu, bo LPDDR3. Ponadto tablet ma aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie i aż dwa na tyle: główny 13 Mpix i pomocniczy 2 Mpix. Do tego nie zabrakło też diody doświetlającej.

Mocną stroną HTC A100 jest również wbudowany modem 4G LTE i dwa sloty na karty SIM. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 7000 mAh, który użytkownik naładuje za pośrednictwem portu USB-C. Trzeba od razu wspomnieć, że na jednej z krawędzi znalazło się także miejsce dla 3,5 mm złącza słuchawkowego.



HTC A100 pracuje pod kontrolą systemu Android 11, lecz nie wiadomo, czy HTC zmodernizowało go w jakikolwiek sposób, aby dostosować oprogramowanie do tabletów, podobnie jak robi to coraz więcej producentów, m.in. Xiaomi, Huawei czy realme.

Cena HTC A100, dostępność

Cena HTC A100 została ustalona w Rosji na 19990 rubli, co jest równowartością ~1050 złotych. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego tabletu w innych krajach.