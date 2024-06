Asus wchodzi pełną parą w sektor Copilot+ PC

Asus mówi, że tymi urządzeniami „wprowadza użytkowników w kolejną erę niezapomnianych doświadczeń ze sztuczną inteligencją”. Zostawmy jednak marketingowy bełkot i skupmy się na konkretach: oto, co mają do zaoferowania najnowsze laptopy tajwańskiego producenta – to jego pierwsze modele klasy Copilot+ PC.

Copilot+ PC – tak Microsoft nazywa nową klasę komputerów zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji. Wykorzystując do tego targi Computex 2024, firma Asus zaprezentowała kilka urządzeń z tej kategorii. To ultramobilne modele z serii Zenbook S, uniwersalne komputery z linii Vivobook S, kierowane do twórców maszyny ProArt P oraz gamingowe laptopy TUF Gaming A.

fot. producenta

Asus Zenbook S 16 – laptop Copilot+ z nowym Ryzenem

Pierwszą nowinką jest Zenbook S 16 (UM5606), który pomimo aż 16-calowego wyświetlacza ma zaledwie 1,1 cm grubości i waży 1,5 kg. Jego sercem jest potężny, 12-rdzeniowy procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 o taktowaniu sięgającym 5,1 GHz, mający też jednostkę NPU (do przetwarzania sztucznej inteligencji) o mocy 50 TOPS. O odpowiednią wydajność dbają tu również maksymalnie 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5x, a dopełnieniem całości jest dysk SSD (PCIe 4.0 x4) o pojemności do 2 TB.

Co jeszcze ma do zaoferowania ten laptop? Ano między innymi wyświetlacz o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wypełnia on aż 90% powierzchni pokrywy. Towarzyszy mu złożony z 6 głośników zestaw audio kompatybilny z formatem Dolby Atmos. Wydajne i ciche (poniżej 25 dB) chłodzenie, akumulator o pojemności 78 Wh, łączność Wi-Fi 7 i USB4 oraz touchpad z obsługą „inteligentnych” gestów to kolejne cechy charakterystyczne tego komputera.

fot. producenta

Jest to też pierwszy model Asusa, którego obudowa została wykonana z Ceraluminum. To opracowany przez tajwańskiego producenta materiał, łączący w sobie „piękno ceramiki” z „wytrzymałością aluminium” (stąd zresztą jego nazwa). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne: biały i szary.

Uniwersalne Vivobooki ze sztuczną inteligencją

Najbardziej uniwersalny laptop Copilot+ PC w ofercie tego producenta to Vivobook S 15 (S5507). Bazuje na platformie Snapdragon X Elite, która poza wysoką wydajnością oferować ma także czas działania sięgający 18 godzin na jednym ładowaniu. Wspomnę od razu, że komputer waży przy tym jedynie 1,42 kg i ma mniej niż 1,5 cm grubości.

Asus Vivobook S 15 oferuje też wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz, system audio z Dolby Atmos, klawiaturę z podświetleniem RGB oraz kamerę AiSense z pokaźnym pakietem funkcji „smart”. Do tego dochodzą jeszcze szerokie opcje łączności: Wi-Fi 7, USB4, USB 3.2, HDMI 2.1, mini jack i microSD.

fot. producenta

W skład serii Vivobook wejdą także modele S 14 (M5406), S 15 (M5506) i S 16 (M5606). Ich charakterystyka jest bardzo zbliżona do tego, o czym wspominałem już wyżej, ale komputery, których nazwy kodowe rozpoczynają się od litery „M”, wyróżniają się tym, że zostały wyposażone nie w Snapdragony, lecz procesory AMD Ryzen AI 9 HX 370 – te same, które napędzają Zenbooka S 16.

Coś dla artystów i coś dla graczy

Z myślą o twórcach przygotowane zostały natomiast laptopy Asus ProArt, które dzięki wydajnym podzespołom, lekkim konstrukcjom i masie inteligentnych funkcji zapewniać mają komfortowe warunki do pracy w każdym miejscu i o każdej porze.

16-calowy ProArt P16 ma mniej niż 1,5 cm grubości i waży jedynie 1,85 kg, a ma na pokładzie procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop. Takim samym wyposażeniem może pochwalić się 13-calowy ProArt PX13 o konstrukcji konwertowalnej (a więc z zawiasem 360 stopni). Ten waży zaledwie 1,38 kg. Serię domyka ProArt PZ13 – 13-calowy tablet z odłączaną klawiaturą, bazujący na platformie Snapdragon X.

fot. producenta

Asus pokazał też dwa nowe laptopy dla graczy: 14-calowy TUF Gaming A14 oraz 16-calowy TUF Gaming A16. Cechy charakterystyczne? Serca w postaci procesorów AMD Ryzen AI 9 HX 370, towarzyszące im karty graficzne z rodziny GeForce 4000, efektywne systemy chłodzenia i wyświetlacze o częstotliwości odświeżania 165 Hz. A wszystko to zostało zamknięte w wyjątkowo smukłych obudowach.