Seria Honor Magic 3 oficjalnie. Może być dostępna też w Polsce!

Honor powoli odbudowuje swoją pozycję w Chinach, ale łakomie spogląda także na globalny rynek, na którym jeszcze nie tak dawno był liczącym się graczem. W podbiciu go pomoże firmie zaprezentowana dziś seria Honor Magic 3, w skład której wchodzą aż trzy modele. Są szanse, że nowe smartfony pojawią się również w Polsce!

Specyfikacja Honor Magic 3, Honor Magic 3 Pro i Honor Magic 3 Pro+

Smartfony mają wiele wspólnego, m.in. obustronnie zakrzywiony wyświetlacz OLED o przekątnej 6,76 cala i rozdzielczości 2772×1344 pikseli, który zapewnia 10-bitową głębię koloru i oferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ponadto wspiera też format HDR10+.

Reklama

Cała trójka ma również aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.4) na przodzie, obok którego znajduje się aparat 3D ToF, do funkcji skanowania twarzy w trzech wymiarach. Rozwiązanie to zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż skanowanie 2D (znacznie trudniej je oszukać).

Ponadto wszystkie smartfony z serii Honor Magic 3 mają akumulatory o pojemności 4600 mAh, które można ładować przewodowo (przez port USB-C) z mocą 66 W. Modele Magic 3 Pro i Magic 3 Pro+ dodatkowo obsługują 50 W ładowanie indukcyjne oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Od razu można też dodać, że wspomniana dwójka ma także pyło- i wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP68, podczas gdy Magic 3 może się pochwalić tylko IP54.

Specyfikacja Honor Magic 3 obejmuje procesor Qualcomm Snapdragon 888, natomiast modele Magic 3 Pro i Magic 3 Pro+ mają układ Snapdragon 888+. Wszystkie zapewniają jednak obsługę sieci 5G i WiFi 6, podobnie jak głośniki stereo i moduł NFC. Cała trójka po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem Magic UI 5.0 (i usługami Google poza Chinami).

Honor Magic 3 ponadto zaoferuje trzy aparaty na panelu tylnym: 50 Mpix (f/1.9) + 13 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 64 Mpix (f/1.8) z matrycą monochromatyczną, a także laserowy autofokus. Model Magic 3 Pro ma podobny zestaw, jednak w jego przypadku w ustawianiu ostrości pomoże 8×8 dTOF, a do tego producent dodał 64 Mpix teleobiektyw (f/3.5) z OIS.

W przypadku modelu Honor Magic 3 Pro+ producent poszedł na całość, ponieważ zaoferuje on swoim właścicielom aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.9) z OIS oraz trzy kolejne z 64 Mpix matrycami (ultraszeroki, teleobiektyw z 3,5x zoomem optycznym i sensor mono). Na podobnie „bogatą” konfigurację zdecydowało się też ZTE w smartfonie ZTE Axon 30 Ultra.

Cena Honor Magic 3 w Europie

Cena Honor Magic 3 będzie się zaczynać w Europie od 899 euro (równowartość ~4100 złotych), cena Magic 3 Pro od 1099 euro (~5000 złotych), a cena Magic 3 Pro+ z ceramiczną obudową od 1499 euro (~6850 złotych). Producent nie podał jednak dokładnej daty rozpoczęcia sprzedaży na Starym Kontynencie, ale poinformował, że nowe smartfony w pierwszej kolejności kupią klienci w Chinach.

Honor opublikował też listę krajów, do których wprowadzi swoje urządzenia i wśród nich znajduje się również Polska. To świetna wiadomość, ponieważ do tej pory wydawało się, że seria Honor 50 ominie Polskę szerokim łukiem – teraz wygląda na to, że tak się jednak nie stanie.