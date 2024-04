Oto Honor Pad 9 Pro. Nie szukaj podobieństw z modelem bez „Pro” w nazwie

Niespodziewanie na chińskim rynku zadebiutował Honor Pad 9 Pro. Jest to zaskakujące, tym bardziej że wygląda na naprawdę interesującą propozycję ze średniej półki. Co konkretnie ma do zaoferowania ten tablet?

Honor Pad 9 Pro – całkiem ładny i nieźle wyposażony

Logika podpowiadałyby, że Honor Pad 9 Pro będzie miał wiele wspólnego z (dostępnym już w Polsce) modelem Honor Pad 9. W rzeczywistości jednak urządzenia te różnią się od siebie praktycznie wszystkim. Zgadzają się jedynie rozmiar i rozdzielczość wyświetlacza (12,1 cala i 2560×1600 pikseli), ale już nie jego częstotliwość odświeżania, która wzrosła ze 120 do 144 Hz.

fot. ze strony producenta

Tablet z dopiskiem „Pro” może zaoferować wyraźnie wyższą wydajność. Jego sercem jest bowiem 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100, z którym współpracować może maksymalnie 12 GB pamięci RAM (podstawowy model bazował na Snapdragonie 6 Gen 1 z 8 GB RAM-u). Jest też nadzieja na dłuższy czas działania, ponieważ akumulator urósł z 8300 do 10500 mAh. Obsługiwane jest ponadto szybkie ładowanie z mocą 35 W.

fot. ze strony producenta

Pad 9 Pro ma na pokładzie 8 głośników, moduły łączności Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 (niestety nie ma opcji z 5G) oraz system Android 14 z autorską nakładką MagicOS 8.0. Warto też zerknąć na tył urządzenia, który swoją drogą znacznie bardziej przypomina model X9 niż 9, bo znajduje się tam aparat główny o rozdzielczości 13 Mpix (oczko z przodu ma 5 Mpix, dodam dla porządku).

Ile kosztuje? Cena i dostępność

Honor Pad 9 Pro zadebiutował już na rynku chińskim, gdzie jest dostępny w dwóch wersjach: szarej i niebieskiej. Poza różnymi kolorami producent przygotował też dwa warianty różniące się od siebie ilością pamięci RAM. Ich ceny przedstawiają się następująco:

8/256 GB – 2199 juanów (równowartość ~1220 złotych),

12/256 GB – 2499 juanów (~1390 złotych).

Na razie nie pojawiły się żadne informacje na temat ewentualnej premiery tego urządzenia w innych krajach. Biorąc jednak pod uwagę politykę producenta, można spodziewać się, że w którymś momencie Pad 9 Pro trafi do sprzedaży także w Polsce.