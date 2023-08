HONOR chce być jak Motorola na rynku składanych smartfonów

Producenci elektroniki, którzy dopiero prezentują swoje pierwsze składane smartfony, robią to raczej oszczędnie. Są jednak firmy, które gotowe są na większe inwestycje w ten segment. Wygląda na to, że w tym przypadku mowa nie tylko o Samsungu czy Motoroli – HONOR również ma ambicje, aby dołączyć do grona „fanów składaków”. O co dokładnie chodzi?

Dwie składane Motorole

Strategia Samsunga, o którym można mówić, że jest swojego rodzaju nestorem branży w kwestii składanych smartfonów, od pięciu lat zakłada, że raz do roku wystarczy wypuścić dwa składane urządzenia w dwóch różniących się od siebie typach – telefon z klapką (seria Galaxy Z Flip) oraz sprzęt z dużym ekranem wewnętrznym (seria Galaxy Z Fold).

Przez ostatnie kilka lat tak właśnie wyglądało to z każdej strony – bardziej „nieśmiali” producenci stawiali na jedno urządzenie (Google Pixel Fold), bardziej ambitni (jak OPPO z serią N) prezentowali dwie różne konstrukcje.

Motorola w 2023 roku postanowiła zburzyć ten schemat i zaproponowała dwa smartfony z klapką, które zadebiutowały w tym samym czasie – razr 40 i razr 40 ultra. Ten ostatni stara się być klasycznym, flagowym „składakiem”, a wersja pozbawiona dopisku ultra próbuje przekonać do siebie tych, którym tego typu urządzenia kojarzą się z bardzo wysoką ceną za nowy egzemplarz.

Składany HONOR razy dwa (a może nawet razy trzy)

Póki co HONOR w tym roku zaprezentował wyłącznie Magic V2 – model z pionowym zawiasem. Odkąd jednak odbyła się lipcowa premiera, nie milkną głosy związane z dalszymi planami firmy. Wspominaliśmy o planach na stworzenie składaka podobnego do serii Mate Xs od Huawei czy o przyspieszonej premierze Magic V2 w Europie. Okazuje się, że firma może mieć jeszcze jednego asa w rękawie.

Przed oficjalną prezentacją HONORA Magic V2 po sieci krążyły informacje sugerujące, że smartfon dostanie dwie wersje różniące się układem mobilnym. Lipcowa premiera wskazywała, że pojawi się tylko jeden wariant. Nic bardziej mylnego.

Grafika promująca imprezę HONORA podczas targów IFA w Berlinie 1 września 2023 roku. (Źródło: HONOR)

Według dwóch źródeł informacji z dwóch różnych platform społecznościowych (Weibo oraz Twitter/X), można potwierdzić istnienie składanego modelu HONOR Magic V2 wyposażonego w Snapdragona 8+ Gen 1. Urządzenie miałoby otrzymać końcówkę „Lite” co biorąc pod uwagę zastosowanie starszego chipsetu, mogłoby przełożyć się na niższą cenę urządzenia. Użytkownik Weibo sugeruje, że zamiast 8999 juanów (~5070 złotych, cena oficjalna za Magic V2 w Chinach) Magic V2 Lite wystartowałby z ceną w okolicach 5000 juanów (2800 złotych). Tym samym byłby to jeden z najtańszych składaków na chińskim rynku.

Twitterowe źródło wymieniło również inne projekty, nad którymi pracuje HONOR. O ile nowe urządzenia z serii Magic czy kolejna iteracja nakładki brzmią jak oczywista oczywistość, o tyle nazwa Magic V Slim brzmi trochę bardziej tajemniczo.

Do targów IFA w Berlinie, podczas których HONOR ujawni swoje plany na przyszłość, zostało nieco ponad dwa tygodnie. Wygląda na to, że Chińczycy planują „składaną ofensywę”, a ja wierzę, że może się im to udać.