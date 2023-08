Zdjęcia Google zyskały kilka przydatnych, nowych funkcji

Google to firma, która ciągle wprowadza zmiany w swoich usługach. Tym razem przyszedł czas na odświeżenie jednej z najbardziej popularnych aplikacji giganta z Mountain View – Zdjęć Google. Najnowsza aktualizacja przynosi kilka ciekawych nowości. Jakich? Co się zmieni?

Wspomnienia w nowej odsłonie

Zdjęcia Google od dawna oferują „Wspomnienia”, które pozwalają użytkownikom wracać do chwil sprzed lat. To szczególnie przydatne w czasach, gdy za pomocą swoich smartfonów wykonujemy setki, a nawet tysiące zdjęć rocznie. Właśnie ta funkcja przeszła znaczące zmiany.

Do tej pory wybrane przez aplikacje wspomnienia były wyświetlane u góry ekranu w miniaturach. Zamiast prostego przeglądania starych zdjęć, użytkownicy mogą teraz korzystać z bardziej zaawansowanych opcji. Możliwość przewijania wspomnień w chronologicznej kolejności czy wybierania konkretnych momentów z przeszłości to tylko niektóre z nowości.

Nie można też zapomnieć o estetyce. Nowa funkcja „Wspomnienia” została zaprojektowana w sposób bardziej atrakcyjny wizualnie, co sprawia, że przeglądanie starych zdjęć staje się jeszcze bardziej przyjemne. Przebudowie uległo także menu główne. Do tej pory składało się ono z sekcji Zdjęcia, Szukaj, Udostępnianie oraz Biblioteka. Nowe menu co prawda zachowało podział na cztery kategorie, jednak zostały one lekko zmienione. W nowej wersji pojawią się: Zdjęcia, Wspomnienia, Biblioteka oraz Szukaj.

Zdjęcia Google będą wspierane przez AI

To nie koniec nowości. Gigant postanowił wykorzystać potęgę sztucznej inteligencji, by uczynić wspomnienia jeszcze bardziej wyjątkowymi. Zdjęcia Google będą analizować zdjęcia i automatycznie tworzyć zestawienia z najważniejszych momentów, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję. Warto zaznaczyć, że wybrane przez Google zdjęcia nie zawsze muszą przypaść użytkownikom do gustu i dlatego możliwa będzie dowolna edycja albumów wspomnień.

Sztuczna inteligencja pomoże również w organizacji biblioteki zdjęć. Swoje wspomnienia będzie można podpisać, by potem łatwiej je odnaleźć. Jeśli użytkownikowi zabraknie pomysłu na tytuł, to gdy dotknie specjalny przycisk, sztuczna inteligencja wygeneruje nazwę albumu na podstawie jego zawartości. Wygenerowany tekst będzie można oczywiście edytować lub prosić AI o inne propozycje.

Zmiany dotknęły także sposobu udostępniania zdjęć. Google da użytkownikom możliwość podzielenia się wspomnieniami z innymi osobami. Opcja ta ma działać na zasadzie współtworzenia, jednak firma zapowiada, że wkrótce zostanie dodana też możliwość generowania filmów ze wspomnieniami. Ww. nowości w Zdjęciach Google trafią na razie do osób korzystających z nich w Stanach Zjednoczonych, a na kolejnych rynkach pojawić mają się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.