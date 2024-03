Honor odkrywa karty. Sprawdź, kiedy (i czy) Twój smartfon otrzyma MagicOS 8.0

Zaprojektowany przez Honor „system” MagicOS 8.0 zawiera kilka ciekawych, a przy tym przydatnych funkcji. Aktualnie mogą z nich korzystać wyłącznie posiadacze smartfona Magic 6 Pro, ale już wkrótce sytuacja się zmieni.

Obecnie MagicOS 8.0 dostępny jest wyłącznie w modelu Honor Magic 6 Pro, który zupełnie niedawno zadebiutował na rynku. Na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy chiński producent udostępni jednak aktualizację, dzięki czemu posiadacze jego innych urządzeń także będą mogli wykorzystać potencjał drzemiący w tym oprogramowaniu. Poznaliśmy oficjalny harmonogram dla naszego kraju.

Kiedy MagicOS 8.0 trafi na Twój smartfon marki Honor?

Jako pierwszy – już w przyszłym miesiącu – aktualizację otrzyma smartfon Honor Magic 5 Pro, który w testowych rękach Kasi poradził sobie lepiej niż dobrze, o czym świadczy nota 8,8 na 10. W kolejnych miesiącach MagicOS 8.0 (wraz z systemem Android 14) trafi też na inne modele z tej serii, jak również na dziewięćdziesiątki oraz X-y. Przejdźmy jednak do konkretów – oto jak przedstawia się harmonogram aktualizacji w Polsce:

Kwiecień 2024:

Magic 5 Pro

Czerwiec 2024:

Lipiec 2024:

Sierpień 2024:

Dlaczego warto zainstalować MagicOS 8.0?

Najnowsza wersja „systemu” na dobre wprowadza markę Honor w erę sztucznej inteligencji. Jedną z nowinek jest na przykład Magiczny Portal, czyli specjalny panel uruchamiany tuż przy samej krawędzi ekranu i zawierający (dobierane w czasie rzeczywistym) skróty do aplikacji i funkcji, które mogą być szczególnie przydatne w danym momencie i przy wykonywaniu określonej czynności. Przykładowo: po zaznaczeniu adresu i przesunięciu go w stronę prawego boku ekranu pojawi się skrót do map i aplikacji nawigacyjnych.

MagicOS 8.0 ma również swojego asystenta, który odpowie na pytania użytkowników i umożliwi im szybkie wykonywanie rozmaitych zadań. Usprawniona funkcja Magicznego Pierścienia oferuje zaś znacznie szybsze łączenie urządzeń, zachowując przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa (jak zapewnia producent). W tym ostatnim kontekście warto też wspomnieć o wprowadzeniu prywatnej przestrzeni do przechowywania plików.

Dopełnieniem całości są nowe, spersonalizowane tryby i narzędzia. Znajduje się wśród nich Magiczna Kapsuła, będąca na dobrą sprawę odpowiedzią marki Honor na Dynamiczną Wyspę z iPhone’ów czy Mini Kapsułę ze smartfonów Realme. W skrócie: chodzi o pomysłowe wykorzystanie przestrzeni wokół aparatu do selfie – na potrzeby wyświetlania kluczowych informacji, istotnych w danym momencie.