Apple chciało, aby Apple Watch działał z Androidem. Co poszło nie tak?

Apple i Google to dwa, wzajemnie wykluczające się przez większość czasu ekosystemy. Dowodem na to jest np. Apple Watch, którego nie można sparować ze smartfonem na Androidzie. Okazuje się jednak, że jest to kwestia, którą gigant z Cupertino próbował rozwiązać.

Apple vs. Departament Sprawiedliwości

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wystosował właśnie pozew przeciwko Apple. Powodu można się domyślić – resort uważa, że firma z jabłkiem logo prowadzi politykę monopolistyczną na rynku.

Apple Watch 8 45 mm (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

Wśród zarzutów pojawia się m.in. blokowanie dostępu do aplikacji upraszczających przesiadkę z iPhone’a, blokowanie oprogramowania, które umożliwiałoby granie w chmurze, celowe utrudnianie wysyłania wiadomości pomiędzy Androidem i iOS czy uniemożliwianie zewnętrznym zespołom tworzenie konkurencyjnych cyfrowych portfeli. Pojawia się też wątek Apple Watcha i jego ograniczonej kompatybilności.

Apple odrzuca te oskarżenia twierdząc, że są niezgodne ze stanem faktycznym oraz prawem. Co ciekawe, w sprawie ostatniego tematu firma postanowiła uchylić nieco rąbka tajemnicy.

Apple Watch połączony Androidem? Przepraszamy, ale się nie da

Okazuje się, że gigant z Cupertino próbował uczynić Apple Watcha kompatybilnym z ekosystemem Google. Firma poświęciła na badania nad tym zagadnieniem aż trzy lata. Po tym okresie uznała, że ograniczenia techniczne uniemożliwiają sprawienie, aby zielony robot mógł połączyć się z „jabłkowym” smartzegarkiem.

Choć Mark Gurman w raporcie z 2023 roku wspominał, że Apple rozważało połączenie swojego świata z google’owym za pomocą Apple Watcha, to dopiero teraz gigant z Cupertino oficjalnie odniósł się do tej sytuacji.

Fakt, że firma odpuściła sobie próbę rozwiązania tego problemu, nie dziwi. Niecały miesiąc temu okazało się, że Apple anulowało projekt związany z wprowadzeniem na rynek własnego samochodu. Gigant musi stale obserwować wydatki. Jeżeli widzi, że z tej krowy mleka nie będzie, to nie ma wyboru i musi rezygnować z pomysłów, które wydają się niemożliwe do zrealizowania.

Kto wie, może jakaś n-ta iteracja Androida lub iOS, która wywróci ekosystemy do góry nogami, sprawi, że łatwiej będzie o integrację pomiędzy urządzeniami. Do tego czasu pozostaje nam przy przesiadce z iPhone’a dokupowanie smartwatcha, który będzie w stanie połączyć się z Androidem.