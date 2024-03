Xiaomi wzoruje się na Samsungu. Chodzi o nową promocję

To, że producenci smartfonów wzajemnie się sobą inspirują, nie jest niczym nowym. W końcu na rynku mamy całkiem sporo bardzo podobnych do siebie urządzeń. Tym razem Xiaomi promocję na swój nowy flagowy model wzorowało na tej, którą często wykorzystuje Samsung. Jakie są jej szczegóły?

Czy warto kupić Xiaomi 14?

Xiaomi 14 to najnowszy flagowiec chińskiego producenta, który został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,36 cala, rozdzielczości 2670×1200 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 3000 nitów, chroniony szkłem Gorilla Glass Victus Pro. Pod maską znalazł się Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 z układem graficznym Adreno 750, który współpracuje z 12 GB RAM. Konfiguracja aparatu obejmuje główny 50 Mpix sensor połączony z obiektywem z przysłoną f/1.6, 23 mm ogniskową oraz OIS. Ponadto na pokładzie znajdziemy ultraszerokokątny 50 Mpix aparat i 50 Mpix teleobiektyw o ogniskowej 75 mm z OIS.

Mocne podzespoły oraz kompaktowe wymiary mogą przyciągać klientów. Chociaż specyfikacja tego smartfona prezentuje się naprawdę potężnie, to jednak recenzja przygotowana przez Kasię obnażyła jego słabości i niedociągnięcia. Jeśli jesteście zainteresowani, jakie problemy w codziennym użytkowaniu sprawiał, to odsyłam Was do recenzji Xiaomi 14 na Tabletowo.pl.

Xiaomi 14 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kup flagowca i odbierz zwrot pieniędzy

Na początku wspomniałem o tym, że Xiaomi wzorowało swoją promocję na Samsungu. Mamy tu bowiem do czynienia z cashbackiem. Nie jest to pierwsza tego typu promocja ogłoszona przez chińskiego producenta, jednak znacznie częściej i regularnie występuje ona u południowokoreańskiego giganta. Jakie są jej szczegóły?

Żeby wziąć w niej udział, należy kupić Xiaomi 14 do 31 marca 2024 roku. Można to zrobić zarówno w oficjalnym sklepie Xiaomi, jak i u partnerów handlowych, takich jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, avans czy electro. Następnie po zakupie konieczne jest zarejestrowanie swojego urządzenia za pomocą formularza.

Po jego odpowiednim wypełnieniu oraz dołączeniu dowodu zakupu smartfona w ciągu 60 dni otrzymasz zwrot pieniędzy na podane przez siebie konto bankowe. Nie jest to byle jaki cashback, bo wynosi 800 złotych. Oznacza to, że po jego otrzymaniu koszt zakupu flagowego modelu Xiaomi wyniesie 3999 złotych. Jeśli zastanawiacie się nad kupieniem tego urządzenia, to właśnie nadarza się ku temu naprawdę dobra okazja.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!