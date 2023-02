Honor mocno zainspirował się iPhonem. Spójrzcie na ten smartfon

Honor postanowił wziąć przykład z jednego z największych graczy na rynku – Apple. Patrząc na nowy model smartfona tej marki – X8a – nietrudno zorientować się , że jego design został mocno zainspirowany iPhonem. Czy taki zabieg pozwoli Honorowi na zyskanie popularności wśród konsumentów?

Mamo możemy kupić iPhone? Mamy iPhone w domu

Zacznijmy od tego, co widać już na pierwszy rzut oka. Design Honor X8a jest jednym z najbardziej wyróżniających się elementów tego smartfona. Śmiało można powiedzieć, że firma mocno zainspirowała się nowymi iPhone’ami, oferując swoim klientom minimalistyczny i elegancki wygląd.

smartfon Honor X8a (źródło: strona internetowa producenta)

Urządzenie zyskało jednolity, błyszczący panel tylny (występujący z trzech kolorach: czarnym, białym i niebieskim) oraz zaokrąglone rogi. Jednak to nie to najbardziej przypomina w nim produkty Apple.

Zwróćcie uwagę na wyspę aparatów, jaką zastosował producent. Wygląda ona dokładnie jak kopiuj – wklej z iPhone’ów. Na grafikach widać cztery okręgi, jednak tylko trzy z nich to obiektywy aparatów. W środku czwartego okręgu znalazła się lampa doświetlająca LED.

Z przodu smartfon nie przypomina już tak bardzo urządzeń Apple. Wygląda raczej jak typowy smartfon z Androidem, z cienkimi ramkami wokół wyświetlacza.

smartfon Honor X8a (źródło: strona internetowa producenta)

Honor X8a – co oferuje?

Smartfon ma wymiary 163 mm x 75 mm x 7,5 mm, a jego waga to dokładnie 179 gramów. Producent wyposażył urządzenie w 6,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ (2388 x 1080 pikseli) i częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz.

Pod maską Honor X8a znalazł się procesor MediaTek Helio G88, którego rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 2,0 GHz. Z kolei za grafikę odpowiedzialny jest układ Mali-G52 MC2. Smartfon występuje w dwóch wariantach pamięci – do wyboru jest 6 GB lub 8 GB RAM, a jeśli chodzi o wbudowaną pamięć wewnętrzną, to w każdej wersji jest to 128 GB.

Aparat główny nowego Honora oferuje 108 Mpix z przysłoną f/1,9. Dodatkowe aparaty, w jakie producent wyposażył urządzenie, to 5 Mpix sensor do zdjęć ultraszerokokątnych oraz 2 Mpix przeznaczony do zdjęć makro. Z kolei selfie będzie można zrobić za pomocą 16 Mpix aparatu umieszonego we okrągłym wycięciu po środku wyświetlacza.

Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4500 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 22,5 W. Według producenta, pozwoli to naładować smartfona od 0 do 50% w zaledwie 30 minut.

Ile trzeba zapłacić za tę kopię iPhona od marki Honor? Na oficjalnej stronie producenta widnieje informacja, że urządzenie będzie dostępne w Malezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Wielkiej Brytanii.

W Europie dostępna jest wersja z 6 GB RAM i jej cena w przedsprzedaży wynosi 220 funtów, czyli równowartość ~1175 złotych. Dodatkowo przy zakupie Honor X8a, klient za darmo otrzyma opaskę Honor Band 6. Przedsprzedaż trwa do 14 lutego.