Ulefone Power Armor 16S to coś więcej niż smartfon

Ludzie już tak mają, że lubią przypinać łatki wszystkim i wszystkiemu. Ulefone Power Armor 16S to de facto smartfon, ale nie taki zwyczajny, przeciętny. Oferuje rozwiązania rzadko spotykane w tego typu urządzeniach.

Specyfikacja smartfona Ulefone Power Armor 16S

Ulefone Power Armor 16S jest zupełnie inną konstrukcją niż „typowy smartfon” z kilku względów. Po pierwsze, wyposażono go w bardzo donośny głośnik – cechuje go moc 3,5 W i jest on zdolny wyemitować dźwięk o natężeniu nawet 122 dB. Dla porównania, syrena alarmowa wyje do 108 dB, więc możecie sobie wyobrazić, jak głośny głośnik ma to urządzenie.

Po drugie, Ulefone Power Armor 16S ma na pokładzie też latarkę, która emituje światło o jasności 126 lumenów, co można porównać z żarówką o mocy 15 W. Co więcej, można ją uruchomić za pomocą fizycznego klawisza na bocznej krawędzi, co w wielu sytuacjach może być bardzo przydatne.

Ulefone Power Armor 16S (źródło: Ulefone)

Po trzecie, również na boku smartfona znajduje się uSmart Connector, za pośrednictwem którego można podłączyć do Ulefone Power Armor 16S różne akcesoria, jak na przykład przewód z kamerą, aby móc podejrzeć, co jest pod kanapą lub za komodą.

Ponadto urządzenie wyróżnia akumulator o ponadprzeciętnej (choć nie rekordowej) pojemności, która wynosi 9600 mAh i według deklaracji producenta ma wystarczyć na 23 godzin oglądania wideo lub 52 godziny rozmów. Ulefone Power Armor 16S można ładować z wykorzystaniem stacji dokującej (sprzedawanej osobno), choć jest ona w stanie ładować smartfon z mocą tylko 10 W, przez co proces ładowania będzie trwał długo.

Ulefone Power Armor 16S (źródło: Ulefone)

Jak z pewnością też już zauważyliście, Ulefone Power Armor 16S to model typu rugged – uzyskał certyfikat IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, które potwierdzają jego wytrzymałość i odporność, a także zdolność do pracy w zabójczych dla przeciętnych smartfonów warunkach.

Jeśli natomiast chodzi o pozostałą specyfikację, to Ulefone Power Armor 16S oferuje również między innymi 5,93-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ 1440×720 pikseli, procesor Unisoc T616, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (obie pamięci można rozszerzyć, odpowiednio o 8 GB i 2 TB za pomocą karty microSD).

Ulefone Power Armor 16S (źródło: Ulefone)

Do tego Ulefone Power Armor 16S odda swoim właścicielom do dyspozycji 50 Mpix aparat z przysłoną f/1.75 i 2 Mpix do zdjęć makro na tyle, 8 Mpix aparat na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC i fabrycznie zainstalowany system operacyjny Android 13.

Cena smartfona Ulefone Power Armor 16S

Ulefone Power Armor 16S jest dostępny w oficjalnym sklepie marki Ulefone na platformie AliExpress od około 610 złotych. Do wyboru jest sam smartfon, a także zestawy na przykład ze wspomnianą wyżej stacją dokującą lub endoskopem.