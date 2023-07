Flip, fold i „wywijaniec” – ten producent zasypie nas składanymi smartfonami

Skoro 2023 miał być rokiem ofensywy składanych smartfonów, to co nas czeka w 2024 roku? Patrząc na zakulisowe plany HONORA to nie będzie przedłużenie walki, tylko prawdziwy blitzkrieg.

Smartfon typu „klapka” i „książka”

Obok Samsunga nie ma chyba innej firmy, która w ostatnich tygodniach równie mocno grzałaby temat składanych urządzeń, jak HONOR. Zaczęło się oczywiście od premiery kolejnego urządzenia z serii Magic V, czyli Magic V2. Smartfon cechuje się przede wszystkim smukła sylwetką (jak na urządzenie typu fold) oraz niską masą. Oprócz tego to flagowiec pełną gębą ze Snapdragonem 8 Gen 2, 16 GB RAM-u i 1 TB pamięci wewnętrznej.

Huawei Mate Xs 2 (źródło: Huawei)

Później zaczęły spływać z chińskiego Weibo informacje, że HONOR planuje pójść śladami marki, z której się wywodzi, czyli Huawei. Nie chodzi na szczęście o skierowanie na siebie gniewu amerykańskiej administracji, a o opracowywanie smartfona z ekranem wywijanym na zewnątrz, niczym w modelu Mate Xs 2.

Nie minął jeden dzień i zaczęły się rozważania, kiedy nowy fold HONORA pojawi się w Europie i co z rozszerzeniem oferty o urządzenie z klapką. W tym miejscu mieliśmy wstępnie dobrą i „mniej dobrą” wiadomość. Firma może przyspieszyć premierę Magic V2 na Starym Kontynencie (to ta dobra informacja). Na smartfon typu flip mielibyśmy poczekać na moment, aż producent uzna, że jest w stanie opracować urządzenie, które wyróżni się na tle konkurencji (ta „gorsza informacja”). Okazuje się, że ten termin może nie być wcale taki odległy.

2024 rokiem HONORA

Autor trafnych zakulisowych informacji z Chin, czyli Digital Chat Station poinformował we wpisie na platformie Weibo, że firma planuje zaprezentować smartfon roboczo nazwany Magic Flip. Jego specyfikacja pozostaje póki co tajemnicą, ale jeżeli wszystko ułoży się po myśli producenta, to jego premiera przewidziana jest na początek 2024 roku, najpewniej pomiędzy lutym i marcem.

Huawei P50 Pocket (fot. Tabletowo)

DCS rzucił również nieco światła na inne nadchodzące urządzenia HONORA. Pozostając w klimatach „składaków”, Magic V Slim (bo tak ma się bowiem nazywać model z wywijanym ekranem według innego informatora, Teme) ma oferować rozdzielczość 2K i sprzętowo zaszytą ochronę wzroku użytkownika. Na jego premierę nie musielibyśmy czekać do przyszłego roku – premiera planowana jest na zbliżający się październik. Skąd zatem ofensywa w 2024 roku? Nie wiadomo, czy mowa o premierze w Chinach, czy globalnej, a także kiedy urządzenie pojawiłoby się w Polsce.

Ponadto możemy wkrótce zobaczyć dwa nowe modele z „GT” w nazwie. Pełna nazwa pierwszego z nich to HONOR 100 GT, co sugerowałoby, że firma z jakiegoś powodu porzuciła plany, aby wydać wariant GT w aktualnej na rynku serii 90.

Kolejnym urządzeniem miałby być model X50 GT, o którym wiemy jedynie tyle, że producent może postawić w nim na ekran LCD. Obie wersje GT zostaną zaprezentowane wraz z modelem Magic V Slim jesienią tego roku. Cóż więcej innego mogę powiedzieć niż: czekamy z niecierpliwością.