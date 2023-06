Historyczny moment: HONOR wraca do Polski z kilkoma smartfonami. Wśród nich składak

HONOR, chiński producent smartfonów, w ubiegłym miesiącu zawitał ponownie na polski rynek. Marka stawia kolejny krok i poszerza swoją ofertę w naszym kraju o 3 nowe modele – Magic 5 Pro, Magic Vs i Magic 5 Lite. Choć urządzenia mają globalną premierę za sobą, teraz można powitać je również w Polsce.

HONOR Magic 5 Pro

Co tu dużo mówić – Magic 5 Pro to flagowiec z krwi i kości. Ekran OLED z przekątną 6,81 cala ma rozdzielczość 2848 x 1312 pikseli (460 ppi) i adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Pod wyświetlaczem znalazł się skaner odcisku palca. Jasność szczytowa urządzenia wynosi 1800 nitów, czyli o 50 nitów więcej niż w Samsungu Galaxy S23.

Sercem HONORA Magic 5 Pro jest Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (z grafiką Adreno 740), zaś za czas pracy odpowiada ogniwo o pojemności 5100 mAh, które naładujemy z mocą 66 W przewodowo, 50 W indukcyjnie. Smartfon umożliwia też ładowanie zwrotne 5 W.

Fotografia ma być największym atutem tego urządzenia. Obiektywów mamy aż 3 i co ważne – żaden z nich to nie kiczowate makro czy sensor głębi. Ich specyfikacja prezentuje się następująco:

Główny : 50 Mpix, 23 mm, matryca 1/1,12 cala, przysłona f/1.6, optyczna i elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS, OIS), laserowy autofokus, PDAF;

: 50 Mpix, 23 mm, matryca 1/1,12 cala, przysłona f/1.6, optyczna i elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS, OIS), laserowy autofokus, PDAF; Szerokokątny: 50 Mpix, 13 mm, matryca 1/2,76 cala, pole widzenia 122 stopnie, przysłona f/2.0;

50 Mpix, 13 mm, matryca 1/2,76 cala, pole widzenia 122 stopnie, przysłona f/2.0; Teleobiektyw : 50 Mpix, 90 mm, przysłona f/3.0, 3,5x zoom optyczny i 100x zoom cyfrowy, PDAF, EIS oraz OIS

: 50 Mpix, 90 mm, przysłona f/3.0, 3,5x zoom optyczny i 100x zoom cyfrowy, PDAF, EIS oraz OIS Przedni: 12 Mpix, przysłona f/2.4, TOF 3D (głębia).

Nie zabrakło również HDR 10+, a także nagrywania w Full HD i 4K w 30/60 kl./s tylnym zestawem, natomiast aparat selfie pozwoli na nagrywanie w 4K „tylko” w 30 klatkach. To, co wyróżnia ten model marki HONOR, jest tryb Falcon Capture, który za sprawą sztucznej inteligencji potrafi samodzielnie wykonać zdjęcie w idealnym, według AI, momencie. Koniec spóźnionych ujęć?

Wykonanie smartfona stoi na wysokim poziomie. Front oraz plecki urządzenia to szkło. Ramki zostały wykonane z aluminium. Dodatkowo wszystkie rogi wyświetlacza w tym modelu zostały zaokrąglone „w głąb” obudowy.

Na pokładzie znalazł się również certyfikat wodoszczelności IP68, a całość pracuje na Androidzie 13 z nakładką MagicOS 7.1. Smartfon dostaniemy w 2 wersjach kolorystycznych: czarnej błyszczącej (Black) i zielonej matowej (Meadow Green).

W Chinach klienci mogą cieszyć się 3 dodatkowymi wersjami kolorystycznymi: niebieskim (Blue), fioletowym (Purple) oraz pomarańczowym (Orange). Szklane plecki tego ostatniego zastąpiła ekoskóra. To nie koniec, bo w tej części świata smartfon można kupić w wersjach 8/256 GB, 12/256 GB, 12/512 GB oraz 16/512 GB. W Polsce HONOR Magic 5 Pro dostępny jest jedynie w konfiguracji 12/512 GB, a jego cena to 5499 złotych.

HONOR Magic Vs

Składany smartfon marki HONOR? Mówisz, masz. Napędzany jest przez procesor Snapdragon 8+ Gen 1 (Adreno 730) wraz z 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej. Wewnętrzny, składany ekran ma przekątną 7,9 cala, a zewnętrzny – 6,45 cala. Oba w technologii OLED. Odświeżanie głównego ekranu jest nieco niższe niż w modelu Magic 5 Pro i oscyluje na poziomie 90 Hz. W mniejszym wyświetlaczu postawiono na 120 Hz.

Rozdzielczość to odpowiednio 2272 x 1984 pikseli (~382 ppi) oraz 2560 x 1080 pikseli (431 ppi). Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne – ponownie 3 obiektywy, choć nie jest to ten sam zestaw. Na papierze prezentują się one następująco:

Główny: 54 Mpix, 27 mm, matryca 1/1,49 cala, przysłona f/1.9, PDAF;

54 Mpix, 27 mm, matryca 1/1,49 cala, przysłona f/1.9, PDAF; Szerokokątny: 50 Mpix, 13 mm, przysłona f/2.0, pole widzenia 122 stopnie, autofokus;

50 Mpix, 13 mm, przysłona f/2.0, pole widzenia 122 stopnie, autofokus; Teleobiektyw: 8 Mpix, przysłona f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS, PDAF;

8 Mpix, przysłona f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS, PDAF; Przedni: 16 Mpix, przysłona f/2.45.

Warto wspomnieć o podwójnej, dwutonowej lampie błyskowej oraz obecności HDR 10+. Tylny moduł pozwoli na nagrywanie w 1080p i 4K w 30 i 60 kl./s, natomiast korzystając z przedniej kamery, będziemy musieli się zadowolić 1080p w 30 kl./s. W modelu Magic Vs biometryczny skaner został przeniesiony na boczną krawędź urządzenia – przycisk zasilania.

Bateria w HONORZE Magic Vs ma pojemność 5000 mAh i naładujemy ją z mocą 66 W po kablu. Niestety, o ładowaniu bezprzewodowym można zapomnieć. A szkoda, bo konkurencja, jak Galaxy Z Fold 4, oferuje takową dogodność. No cóż, nie można mieć wszystkiego.

Ekrany urządzenia zostały wykonane ze szkła (zewnętrzny) oraz swego rodzaju tworzywa (wewnętrzny). Tył urządzenia stanowi, ponownie, tafla szkła. Co ciekawe, ramka urządzenia została wykonana nie z aluminium, ani nie ze stali, a ze stopu magnezu, który obniża wagę urządzenia.

Zawias został wykonany z tytanu i jest 4-częściowy (poprzednik składał się z aż 92 elementów). Ma to pozytywnie wpłynąć na jego wytrzymałość i cenę tego modelu. Warto wspomnieć, że sam smartfon jest nieco cieńszy niż jego rywal:

HONOR Magic Vs: 12,9 mm i 6,1 mm;

12,9 mm i 6,1 mm; Samsung Galaxy Z Fold 4: 15,8 mm i 6,3 mm.

HONOR Magic Vs dostępny jest w 5 wariantach kolorystycznych:

Standardowa: czarny (Black), niebieski (Cyan) i niedostępny w naszym kraju pomarańczowy (Orange);

Ultimate: czarny (Black), złoty (Gold).

Za standardową wersję z 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci ROM przyjdzie nam zapłacić 7499 złotych. Osoby liczące na rysik będą zawiedzione – ten obsługiwany jest wyłącznie w wersji Ultimate (16/512GB), która na nasz skromny rynek nie trafi.

HONOR Magic 5 Lite

Przepiękny średniak z mocnymi bebechami – w ten sposób można by opisać ten smartfon, dostępny w Polsce. Co skrywa w sobie Magic 5 Lite?

Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 695 wraz z układem graficznym Adreno 619. Bateria ma pojemność 5100 mAh, czyli tyle samo co w droższym modelu z dopiskiem Pro. Naładujemy ją z prędkością 40 W, wyłącznie przewodowo.

Ekran, jeden z najważniejszych elementów każdego smartfona, ma przekątną 6,67 cala i został wykonany w technologii AMOLED. Zaskakuje fakt postawienia na zagięty wyświetlacz – to rzadkość w tej półce cenowej. Częstotliwość odświeżania to, ponownie, 120 Hz. Zaplecze fotograficzne prezentuje się następująco:

Główny: 64 Mpix, przysłona f/1.8;

64 Mpix, przysłona f/1.8; Szerokokątny (+ czujnik głębi): 5 Mpix, przysłona f/2.2;

5 Mpix, przysłona f/2.2; Obiektyw makro : 2 Mpix, przysłona f/2.4;

: 2 Mpix, przysłona f/2.4; Przedni: 16 Mpix, przysłona f/2.45.

Przechodząc do kwestii wykonania – przód to tafla szkła, zaś plecki i ramka to tworzywo sztuczne. Szkoda, że producent nie zdecydował się, chociaż na aluminiowe ramki, jednak gdzieś trzeba było iść na kompromis.

HONOR Magic 5 Lite dostępny jest w 3 wariantach kolorystycznych: czarnym (Midnight Black), zielonym (Emerald Green) oraz gradientowym (Titanium Silver). Wersja 6/128 GB to wydatek rzędu 1599 złotych.

Smartfony HONOR cieszą się uznaniem i to nie bez powodu. Są to po prostu dobre urządzenia. Powrót tego producenta na nasz rynek oznacza szerszy wybór, większą konkurencję, a co za tym idzie – będzie bardziej zacięta walka o klientów, którym taka sytuacja jest na rękę.