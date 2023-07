Samsung powoli wchodzi w kości GDDR7. Będzie mała rewolucja

Samsung jest nie tylko jednym z przewodnich producentów smartfonów na świecie, ale i jednym z największych producentów półprzewodników. Firma właśnie o tym przypomniała, chwaląc się opracowaniem pierwszej działającej pamięć DRAM w standardzie GDDR7. Jej osiągi – w porównaniu do obecnego standardu GDDR6 – są nad wyraz imponujące!

Samsung właśnie skradł całą uwagę świata hardware

Nie tak dawno Lenovo opracowało najmniejszą wersję karty graficznej RTX 4060 w formacie Mini-ITX, a teraz Samsung pochwalił się stworzeniem pamięci DRAM w standardzie GDDR7. W tym momencie cały świat, kręcący się wokół półprzewodników, pamięci i kart graficznych, nie bez powodu zwrócił oczy w stronę koreańskiego producenta. Ostatnim tak dużym newsem było bowiem opracowanie pamięci GDDR6X, z której korzystają obecne karty graficzne Nvidia z serii 40xx.

Jak wypada porównanie tego, co oferuje obecny standard, w porównaniu do najnowszego dzieła Samsunga? Zacznijmy może od taktowania – obecnie standardem są 24 Gbps, natomiast GDDR7 zaoferuje aż 32 Gbps! Jeśli chodzi o przepustowość, to obecna generacja pamięci może pochwalić się takową na poziomie 1,1 TBps, natomiast jej następca oferuje już 1,5 TBps.

Tak prezentują się najnowsze pamięci w standardzie GDDR7 (źródło: Samsung)

Zastąpiono również dotychczasowy standard metody sygnałowania (ang. sygnaling method), jakim był NRZ, na rzecz specjalnie opracowanego PAM3. Nowy standard jest w stanie przesłać do 50% danych więcej w porównaniu do starego w tym samym czasie.

Większa moc to większe zapotrzebowanie na energię

Otóż przeważnie tak, ale nie tym razem – Samsung chwali się bowiem, że udało im się sprawić, by nowe pamięci były o 20% bardziej energooszczędne w porównaniu do obecnie wykorzystywanych GDDR6. Ponadto nowe moduły mogą pochwalić się rezystencją termiczną zmniejszoną o 70% w porównaniu do obecnych pamięci. Prościej rzecz ujmując – nie będą się tak szybko nagrzewać pod maksymalnym obciążeniem, co będzie mieć pozytywny wpływ na ich wydajność.

Samsung widzi zastosowanie dla swoich pamięci DRAM w komponentach dla graczy, profesjonalistów i konsolach. Ponadto firma uważa, że standard GDDR7 znacząco przyczyni się do rozwoju technologii przyszłości, jak AI, HPC czy nawet autonomicznych samochodów.