Ten smartfon wygląda jak Pixel… i na tym podobieństwa się kończą

Pod koniec marca 2026 roku zaprezentowano smartfon Tecno Spark 50 5G, który może i nie imponował specyfikacją, ale za to przykuwał wzrok projektem, dla którego inspiracją niezaprzeczalnie był Google Pixel 10. Niespełna miesiąc później chiński producent wypuszcza kolejny telefon utrzymany w tym stylu – nawet nieco ładniejszy, ale przy tym… jeszcze mniej zachęcający pod względem technologicznym.

Tecno Pop X 5G to smartfon, który nie ma zbyt wiele do zaoferowania

Smartfon Tecno Pop X 5G, który właśnie zadebiutował w Indiach, ma niemal identyczną specyfikację, jak wspomniany przed momentem Spark. Jego sercem jest (plasujący się w dolnych rejonach średniej półki) procesor MediaTek Dimensity 6400, z którym współpracuje maksymalnie 6 GB RAM typu LPDDR4X i 128 GB pamięci masowej w standardzie UFS 2.2. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 6500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W.

Całość działa pod kontrolą systemu HiOS 16, dla którego bazę stanowi Android 16, a do wyświetlania obrazu służy 6,78-calowy panel LCD o rozdzielczości HD+ (1576×720 pikseli), częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 560 nitów. Z przodu widnieje również aparat do selfie o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0), z tyłu zaś…

Tecno Pop X 5G (źródło: Tecno)

Ano z tyłu widać jedyne różnice pomiędzy Popem a Sparkiem. Jedna z nich jest na minus, ponieważ aparat 50 Mpix został zastąpiony przez sensor o rozdzielczości 13 Mpix, który nie pozwala liczyć na to, że Tecno Pop X 5G będzie robić szczególnie ładne zdjęcia. Druga jest na plus, bo choć design jest bardzo podobny, to jednak nowszy model prezentuje się nieco lepiej (szczególnie w biało-zielonym wydaniu z estetycznym motywem na pleckach).

Wspomnę jeszcze tylko, że specyfikację uzupełniają: moduły 5G, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3 oraz porty USB-C i mini jack. Konstrukcja ma wymiary 167,9 × 79,3 × 8,18 mm, waży 210 g oraz cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP64.

Tecno Pop X 5G (źródło: Tecno / FoneArena)

Ile kosztuje smartfon Tecno Pop X 5G?

Smartfon Tecno Pop X 5G występuje w dwóch wariantach:

4/128 GB za 15999 rupii (równowartość ~615 złotych),

6/128 GB za 17999 rupii (~695 złotych).

Na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnej premiery urządzenia w naszym kraju. Wprawdzie modele z tej serii trafiały nad Wisłę, ale pomimo tego, że firma Tecno zdementowała plotki o wycofaniu się z Polski, nie zaserwowała nam ani jednego smartfona od ponad roku.