Telewizja przez 5G. Przeprowadzono pierwsze testy w Polsce

Orange, ATM i Sony przeprowadzili testy transmisji telewizyjnej za pomocą technologii 5G w prywatnej, zamkniętej sieci. Rozwiązanie sprawdzono podczas poznańskiego Pucharu Świata w Wioślarstwie.

Technologia 5G z coraz dłuższą listą możliwości

Technologia mobilna piątej generacji, znana przede wszystkim pod nazwą 5G, to standard sieci, który rozpowszechnia się w Polsce. Zapewnia on nie tylko szybsze przekazywanie danych, ale także pozwala na podłączenie nawet miliona urządzeń na każdy kilometr kwadratowy, co jest ważne w dobie posiadania przez ludzi wielu sprzętów mobilnych łączących się z siecią. Ostatnio zasięg 5G zwiększył operator Orange.

ATM postanowiło przetestować transmisję obrazu w sieci piątej generacji, charakteryzującej się dużymi przepustowościami oraz niewielkimi opóźnieniami. Do tego zabiegu wykorzystano prywatną sieć operatora Orange wraz z rozwiązaniem Networked Live marki Sony Nevion.

Technologię piątej generacji sprawdzono w branży telewizyjnej podczas wydarzenia Pucharu Świata w Wioślarstwie, który odbywał się w Poznaniu. Było to pierwsze zastosowanie prywatnej sieci piątej generacji do transmisji TV na terenie Polski, oferujące przesyłanie wysokiej jakości obrazu i dźwięku na żywo praktycznie bez opóźnień, wymagając przy tym mniej rozległej infrastruktury sprzętowej.

Lider Projektu Live Media production 5G/IoT w obszarze IoT w Orange Polska – Michał Soliński – jest przekonany, iż największe wydarzenia sportowe i muzyczne będą już za moment wykorzystywać bezprzewodowe, prywatne sieci piątej generacji.

Piąta generacja może sprawdzić się w produkcjach TV na żywo

Podczas wydarzenia operator Orange był odpowiedzialny za zbudowanie i skonfigurowanie prywatnej, zamkniętej sieci mobilnej piątej generacji w tzw. wersji network in the box, która do działania wykorzystywała pasmo przemysłowe n77. Dzięki temu zasoby radiowe zostały zarezerwowane dla potrzeb TV – jest to niezwykle istotne podczas imprez i wydarzeń masowych, gdzie w jednym miejscu gromadzi się wiele osób, a prawie każda z nich wyposażona jest w urządzenie mobilne łączące się z siecią. W ramach pilotażu skorzystano z częstotliwości od 3,9 do 4,0 GHz.

Z kolei przedsiębiorstwo ATM odpowiadało za produkcję telewizyjną oraz monitorowanie jakości, szybkości i stabilności połączenia w trakcie transmisji. Nagrania tworzone były przy użyciu urządzeń marki Sony, takich jak nakamerowy koder HEVC i streamer CBK-RPU7 oraz stacjonarny dekoder NXL-ME80.

Podgląd zaś przesyłany był do wozu transmisyjnego za pomocą systemu Networked Live. Rozwiązanie to pozwala na przetwarzanie zbieranych obrazów lokalnie, w chmurze oraz poprzez połączenie sieciowe.

Wyniki przeprowadzonych testów zapowiadają się obiecująco. Wygląda na to, że technologia 5G ma ogromny potencjał i może znaleźć zastosowanie podczas wszelkich wydarzeń na żywo.