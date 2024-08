Możesz oglądać seriale Disney+, nie mając wykupionej subskrypcji. I to nawet legalnie

Tego typu zagrania to się nie spodziewałem. Serwis Polsat Go umożliwia zapoznanie się z niektórymi odcinkami najważniejszych seriali Disney+ i to bez wykupywania dostępu do tego VOD. Czary czy co?

Seriale Disney+, ale nie do końca

Dosłownie. W serwisie Polsat Box Go w ramach akcji promocyjnej można oglądać pierwsze odcinki popularnych seriali od Disney+. Pierwsze odcinki. Oznacza to mniej więcej tyle, że możemy je sobie zacząć oglądać, ale do finałów sezonów będzie jeszcze bardzo daleko. Ledwo się akcja rozkręci… Z drugiej strony – darowanemu Mandalarianowi nie zagląda się pod hełm, czy jakoś tak. This is not the way.

Jakie dokładnie seriale sobie zaczniemy bez opłacania subskrypcji Disney+? Otóż na początku będą to pierwsze dwa odcinki każdego z poniższych hitów:

The Mandalorian,

Loki,

Zbrodnie po sąsiedzku,

Bez granic z Chrisem Hemsworthem,

The Bear.

Co tydzień kolekcja tytułów będzie się powiększać o kolejne, a razem ma być ich piętnaście. Do powyższych dołączą:

Mecenas She-Hulk,

Zepsuta krew,

Ahsoka,

Jak poznałam twojego ojca,

Hawkeye,

Welcome to Wrexham,

Andor,

Pam&Tommy,

Misja: Podstawówka,

Morderstwo na końcu świata.

Jak skorzystać z promocji?

Jak to przy każdej tego typu okazji, należy spełnić pewne warunki. W tym wypadku trzeba być zalogowanym do serwisu Polsat Box Go:

abonentem platformy Polsat Box (od najniższych pakietów, w dowolnej technologii),

abonentem Plusa,

subskrybentem dowolnego pakietu Polsat Box Go.

Akcja uzyskała osobną sekcję w serwisie, gdzie wybierzemy interesujący nas show. Promocja potrwa do 30 września bieżącego roku. To wszystko! Jak widać, wymagania nie są specjalnie wyśrubowane.

Osobiście serdecznie polecam seriale Disney+, przy czym zwykle wolę oglądać sezony do końca ;) W przypadku skorzystania z powyższej okazji, trzeba będzie zastanowić się nad wykupieniem dostępu do serwisu po obejrzeniu dwóch odcinków wybranego serialu – umożliwia to zarówno Polsat Box Go, jak i Plus.

Ciekawe, czy taki haczyk zadziała na klientów?