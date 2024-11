HarmonyOS Next będzie gościł na wszystkich nowych urządzeniach Huawei

Huawei ogłosił, że od 2025 roku wszystkie nowe urządzenia tej marki będą działały na systemie HarmonyOS Next. Jest to całkowicie niezależna platforma, która ma zerwać z dotychczasowym wykorzystaniem elementów Androida przez Chińczyków. Na razie jednak ambitne plany firmy koncentrują się wyłącznie na rynku chińskim, gdzie HarmonyOS zyskuje coraz większą popularność.

HarmonyOS Next to niezależności dla Huawei?

HarmonyOS Next to system operacyjny, który Huawei opracował od podstaw, eliminując wszelkie powiązania z Androidem. Nowa platforma zadebiutowała w smartfonach z serii Mate 70 oraz składanym Mate X6, a także na tablecie MatePad Pro. Richard Yu, prezes Huawei Consumer Business Group, potwierdził, że od 2025 roku wszystkie smartfony i tablety firmy na rodzimym rynku będą wyposażone wyłącznie w HarmonyOS Next.

Można powiedzieć, że HarmonyOS Next to ucieleśniony wyraz ambicji Huawei, który dąży do uniezależnienia się od amerykańskich technologii (po tym, jak wszystkie zostały dla producenta objęte embargiem, więc za bardzo nie ma wyjścia). Firma podkreśla, że nowy system jest w pełni autorskim rozwiązaniem. Huawei stawia na rozwój własnego ekosystemu, co jest konieczne ze względu na sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych, które uniemożliwiają korzystanie z Google Mobile Services.

Nie jest tak kolorowo jak mogłoby się wydawać

Pomimo ambitnych planów, HarmonyOS Next wciąż mierzy się z wieloma wyzwaniami. Największym problemem pozostaje ograniczona liczba aplikacji dostępnych na nowej platformie. Eksperci podkreślają, że dla wielu użytkowników brak nawet jednej popularnej aplikacji może być wystarczającym powodem, aby zrezygnować z zakupu urządzenia z HarmonyOS Next. Szczególnie trudne jest pozyskiwanie międzynarodowych deweloperów, którzy nie widzą wystarczających korzyści finansowych z tworzenia aplikacji przeznaczonych wyłącznie na chiński rynek.

Mimo to HarmonyOS ma solidną pozycję w Chinach, gdzie zdobył 17% udziału w rynku, wyprzedzając iOS (16%). Jednak na globalnym rynku system Huawei pozostaje w tyle – jego udział wynosi zaledwie 4%, podczas gdy Android dominuje z 80%, a iOS osiąga 16%. To pokazuje, jak trudna będzie międzynarodowa ekspansja nowej platformy. Huawei podkreśla, że na razie koncentruje się na rozwoju HarmonyOS w Chinach. Richard Yu zaznacza jednak, że międzynarodowe plany są na horyzoncie, choć konkretnego harmonogramu nie ujawniono.

HarmonyOS Next to ważny krok w kierunku większej suwerenności technologicznej Huawei. Sukces tego systemu zależy jednak od zdolności firmy do przyciągnięcia zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych deweloperów. Jeśli Huawei pokona te przeszkody, HarmonyOS może stać się realną alternatywą dla Androida i iOS, przynajmniej na niektórych rynkach.