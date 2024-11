Nowy Asus Vivobook S 14 sprawdzi się podczas podróży i nie tylko. Oczywiście – ma AI

Nowy Asus Vivobook S 14 jest smukły, lekki, ma procesor Intel Core Ultra (Seria 2), a także rozwiązania mające pomóc w korzystaniu z możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję.

Laptop, który sprawdzi się podczas podróży (i nie tylko)

Jaki laptop powinien być najlepszym wyborem, gdy chcemy z niego korzystać nie tylko w domu, ale też w trakcie jazdy pociągiem, na różnego typu wyjazdach czy podczas zajęć na uczelni? Uważam, że taki sprzęt powinien charakteryzować się smukłą i lekką konstrukcją, aby jego transport był komfortowy. Dodatkowo mile widziany jest długi czas pracy bez ładowarki – w końcu nie zawsze jest łatwo o dostęp do gniazdka.

Asus Vivobook S 14 (S5406SA) świetnie wpisuje się w powyższe założenia. Mamy do czynienia z laptopem o grubości 1,39 cm i wadze 1,3 kg, a jego akumulator (75 Wh) – według zapewnień producenta – ma umożliwić nawet 27 godzin pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Wyświetlane treści powinny być przyjemne dla oka, bowiem na pokładzie znalazł się 14-calowy ekran Asus Lumina OLED. Oferuje on rozdzielczość do 3K, częstotliwość odświeżania 120 Hz, 100% pokrycia gamy kolorów DCI-P3 oraz certyfikat DisplayHDR True Black 600.

Sercem urządzenia są natomiast procesory z rodziny Intel Core Ultra (Seria 2) o TDP sięgającym do 35 W. Mają one wbudowaną jednostkę NPU o wydajności do 47 TOPS, która wykorzystywana jest podczas zadań opartych na sztucznej inteligencji. Do tego dochodzi do 32 GB RAM LPDDR5X 8533 MHz oraz do 1 TB pamięci na dane (SSD PCIe 4.0). Zapewnieniem odpowiedniego chłodzenia zajmuje się system Asus IceCool, który składa się z dwóch rurek cieplnych, dwóch wentylatorów i podwójnych otworów wentylacyjnych.

W związku z tym, że nowy Asus Vivobook S 14 nastawiony jest na obsługę sztucznej inteligencji, wyposażony został w dedykowany klawisz Copilot, który zapewnia szybki dostęp do narzędzi AI w systemie Windows 11. Z kolei funkcja Asus Memory Allocation Management pozwala użytkownikom na dostosowanie przydziału pamięci dla zintegrowanej karty graficznej – pozwala to zwiększyć wydajność podczas grania, tworzenia różnych treści, ale też w aplikacjach AI.

Asus Vivobook S 14 to jeszcze klawiatura z jednolitym podświetleniem RGB, powiększony touchpad ErgoSense oraz całkiem niezły zestaw złączy: 2 x Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS), czytnik kart MicroSD oraz gniazdo audio 3,5 mm. Podczas wideorozmów powinniśmy natomiast docenić kamerkę Asus AiSense IR i technologię redukcji szumów opartą na AI.

Asus Vivobook S 14 – cena i dostępność

Nowy model Vivobook S 14, oznaczony jako S5406SA, jest już dostępny w przedsprzedaży w cenach rozpoczynających się od 4999 złotych. W podstawie możemy liczyć na procesor Intel Core Ultra 5, 16 GB RAM i dysk 512 GB. Za mocniejszą specyfikację trzeba zapłacić więcej.