Większy, lecz smuklejszy. Huawei Mate X6 to najnowszy składak w rodzinie

Składany smartfon Huawei Mate X6 zdecydowanie może się podobać, ale niestety pod znakiem zapytania stoi to, czy dane nam będzie się o tym przekonać. Póki co urządzenie zadebiutowało na rynku chińskim, a to okazja, by dowiedzieć się o nim nieco więcej.

Huawei Mate X6 to najnowszy składany smartfon typu Fold w ofercie chińskiego producenta. Zadebiutował na rynku wraz z klasycznymi modelami z serii Huawei Mate 70. Co konkretnie ma do zaoferowania?

Specyfikacja Huawei Mate X6 ma prawo się podobać

Oba wyświetlacze urosły względem tego, z czym mieliśmy do czynienia u poprzednika: w Huawei Mate X6 ekran zewnętrzny ma 6,45 cala, a wewnętrzny – 7,93 cala, podczas gdy w Huawei Mate X5 było to odpowiednio 6,4 i 7,85 cala.

Jeśli chodzi o ich parametry, to oba panele oferują dynamicznie dostosowywaną częstotliwość odświeżania z zakresu 1-120 Hz, ale ekran wewnętrzny cechuje się rozdzielczością 2440×2240 pikseli i jasnością sięgającą 2500 nitów, a zewnętrzny 2440×1080 pikseli i 1800 nitów.

W kontekście możliwości fotograficznych smartfon Huawei Mate X6 oferuje główny aparat 50 Mpix z obiektywem o regulowanej przysłonie (f/1.4-f/4.0) i dwa dodatkowe oczka: ultraszeroki aparat 40 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw 48 Mpix (f/3.0) z 4-krotnym zoomem optycznym i 100-krotnym zoomem cyfrowym. Na selfie czekają natomiast dwa aparaty 8 Mpix – po jednym w otworze w każdym wyświetlaczu.

Producent chwali się też szklaną obudową o strukturze przypominającej marmur. To jedna z opcji – drugą jest imitacja skóry. Sama konstrukcja natomiast została wykonana z wzmocnionego materiału bazaltowego i włókna węglowego. Dzięki temu ma wytrzymać wiele. Równocześnie jest to dość smukły smartfon jak na składaka – grubość po złożeniu wynosi jedynie 9,85 mm (a poprzednik miał 11,08 mm).

Huawei Mate X6 (fot. Huawei)

O szeroką funkcjonalność dba z kolei system HarmonyOS Next, a długi czas działania zapewnia akumulator o pojemności 5110 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 66 W i bezprzewodowego o mocy 50 W.

Ile kosztuje Huawei Mate X6?

Huawei Mate X6 jest już dostępny na chińskim rynku, gdzie jego ceny rozpoczynają się od 12999 juanów (równowartość ~7370 złotych) za konfigurację 12/256 GB. Jest też wersja Collector’s Edition wyróżniająca się obsługą potrójnej sieci satelitarnej, pojemniejszym akumulatorem (5200 mAh) oraz 16 GB pamięci operacyjnej – w tym przypadku klienci muszą zapłacić co najmniej 14999 juanów (~8495 złotych).

Na razie nie podano żadnych informacji na temat dostępności poza Chinami. Nie należy jednak nastawiać się na to, że Mate X6 trafi do sprzedaży w naszym kraju.