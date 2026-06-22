Za gorąco? Lidl ma remedium na upały w Polsce

Niedawno wszyscy narzekali na brzydką, deszczową pogodę i niskie temperatury. Dziś natomiast powszechne są głosy, że jest za gorąco i duszno. Nowa oferta Lidla stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby mieszkańców Polski.

Nowa oferta Lidla to odpowiedź na aktualne potrzeby Polaków

W filmie Miś padło stwierdzenie, że jak jest zima, to musi być zimno. Można zatem powiedzieć, że jak jest lato, to musi być gorąco (nie „letnio”, bynajmniej). W Lidlu akurat dziś pojawiły się sprzęty, które zdecydowanie pomogą się schłodzić, gdy żar leje się z nieba, a duchota nie pozwala odetchnąć pełną piersią.

Od 22 czerwca 2026 roku w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym pod adresem lidl.pl kupicie maszynkę do lodów Freezy marki SilverCrest o mocy 800 W za 399 złotych. W zestawie znajdują się trzy kubeczki do przygotowywania różnych smaków oraz książka z przepisami.

Urządzenie oferuje 7 programów: ice cream, light ice cream, gelato, sorbet, smoothie bowl, milkshake i extras, pozwalając przygotować desery o różnych konsystencjach, zgodnie z własnymi preferencjami czy aktualnym widzimisię.

W sklepach stacjonarnych (wyłącznie) znajdziecie również maszynkę do napojów mrożonych, granity i slushy o mocy 220 W marki SilverCrest. Urządzenie potrafi zmienić zimny napój w lody typu slush już w 20 minut (może to jednak potrwać też do 70 minut). Sprzęt dostępny jest za 599 złotych po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Promocja na maszynkę do robienia granity i slushy marki SilverCrest (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Jest promocja w Lidlu również na popularny wśród Polaków sprzęt

Od dziś, tj. 22 czerwca 2026 roku, w obniżonej cenie kupicie w Lidlu również frytkownicę beztłuszczową o pojemności 3,6 litra i mocy 2000 W z sześcioma programami. Urządzenie oferuje m.in. funkcję odgrzewania, suszenia, pieczenia (mięs i ciast), wyrastania ciasta oraz smażenia. Lidl twierdzi, że z powodzeniem zastąpi piekarnik, patelnię i mikrofalówkę.

Promocja na frytkownicę beztłuszczową o pojemności 3,6 litra i mocy 2000 W marki SilverCrest (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Tę frytkownicę beztłuszczową kupicie w Lidlu za 139 złotych po aktywowaniu kuponu rabatowego w aplikacji Lidl Plus. Oferta jest ważna do 4 lipca 2026 roku.

Taniej kupicie też odkurzacz ręczny akumulatorowy cyklonowy Aqua z nakładką mopującą (24 V) marki SilverCrest za 399 złotych oraz – po aktywacji kuponu w aplikacji Lidla – urządzenie do czyszczenia tapicerki i dywanów o mocy 800 W marki SilverCrest za 299 złotych i stację parową o mocy 2400 W marki SilverCrest za 279 złotych. Oferta na ostatnie dwa urządzenia obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Ponadto w Lidlu znajdziecie oryginalnie wyglądający głośnik bezprzewodowy marki Tronic o mocy 30 W, który na pierwszy rzut okaz zdaje się być puszką napoju Freeway Cola (choć do wyboru jest też inny wariant). Po naładowaniu akumulatora do pełna głośnik ma odtwarzać dźwięk przez nawet 12 godzin. Aktualnie kupicie go za 169 złotych.