Awaria w InPost. Serwery się przegrzały?

Wygląda na to, że InPost ma problemy z poprawnym świadczeniem swoich usług. Klienci skarżą się na uciążliwą niedogodność.

Awaria w InPost 22 czerwca 2026 roku

Wysoka temperatura daje się we znaki mieszkańcom Polski od kilku dni. Teraz narzekają jednak oni nie tylko na upał w Polsce, ale też problemy z działaniem usług świadczonych przez InPost.

Na platformie Downdetector, na której można zgłaszać problemy z poprawnym działaniem popularnych usług, wyraźnie widać aktualnie niecodzienny wzrost zgłoszeń w przypadku InPostu.

Awaria w InPost 22 czerwca 2026 roku (źródło: Downdetector)

Pierwsze pojawiły się 22 czerwca 2026 roku po godzinie jedenastej i od tamtej pory cały czas przybywają kolejne. Aktualnie jest już ich kilkaset, co wskazuje, że awaria w InPost dotyka dość dużej grupy klientów.

Na oficjalnym profilu InPost – Paczkomat, Kurier pojawiają się komentarze, w których ludzie zgłaszają, że nie ładuje się strona inpost.pl. Faktycznie, po wpisaniu tego adresu w przeglądarce internetowej wyświetla się jedynie logo firmy, ale nie następuje załadowanie żadnej zawartości.

Osoby prowadzące profil InPostu na Facebooku zdają się nie wiedzieć, co się dzieje, ponieważ w odpowiedziach proszą o „więcej szczegółów”.

Awaria InPost 22 czerwca 2026 roku nie obejmuje aplikacji InPost Mobile

Choć strona internetowa firmy nie ładuje się, aplikacja zdaje się działać poprawnie, co oznacza, że nie powinno być problemów z odebraniem przesyłki z Paczkomatu.

Aktualizacja:

Strona InPostu ponownie ładuje się bez przeszkód. Wszystko działa jak należy.