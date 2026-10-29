Ten prosty telefon ma akumulator większy niż najdroższy iPhone

W sprzedaży zadebiutował Hammer Lumen. Mamy do czynienia z telefonem, który oferuje naprawdę potężny akumulator.

Hammer Lumen to wielki akumulator i funkcja lampy kempingowej

Oczywiście nie jest to rywal dla topowych iPhone’ów, ale wypada odnotować, że urządzenia z Cupertino – mimo iż wielokrotnie droższe – nie mogą pochwalić się równie dużymi ogniwami. Przykładowo iPhone 18 Pro Max to 5391 mAh, a iPhone Duo ma akumulator o pojemności znamionowej 4883 mAh.

Producent podaje, że Hammer Lumen wyposażony jest w ogniwo o pojemności aż 7000 mAh, co przekłada się na nawet 28 dni czuwania. Urządzenie może też służyć jako powerbank, aby podładować inny sprzęt, w tym również smartfona. Większy akumulator pozwala jeszcze na dłuższe korzystanie z funkcji lampy kempingowej.

Co prawda, nie mamy 5G, ale w miejscach oddalonych od miasteczek i miast powinna wystarczyć łączność 4G LTE (z obsługą VoLTE). Ponadto Hammer Lumen ma funkcję hotspotu Wi-Fi, czyli może zapewnić innym urządzeniom połączenie z internetem. Nie zabrakło Dual SIM i opcji korzystania z dwóch kart SIM.

Hammer Lumen | fot. Hammer

Na pokładzie znalazł się 3,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 320 x 480 pikseli, podświetlane przyciski, aparat 2 Mpix, radio FM działające bez konieczności podłączania słuchawek czy uchwyt na smycz. Ponadto wbudowany moduł GPS umożliwia udostępnienie współrzędnych w wiadomości SMS. Rozwiązanie działa również w połączeniu z przyciskiem SOS. Po jego dłuższym przytrzymaniu Hammer Lumen może połączyć się z wcześniej ustawionym kontaktem oraz wysłać wiadomość alarmową wraz ze współrzędnymi lokalizacji.

Wymiary telefonu wynoszą 159,7 × 68 × 20 mm, a jego waga to 254,5 g. Konstrukcja może poszczycić się szczelnością na poziomie IP69, standardem MIL-STD-810H i przejściem testów upadku z wysokości 1,5 m.

Hammer Lumen | fot. Hammer

Hammer Lumen – cena i dostępność

Sprzęt, który powinien sprawdzić się w trudniejszych warunkach, nie musi kosztować dużo. Udowadnia to omawiany Hammer Lumen, który został wyceniony na 399 złotych. Wypada dodać, że jest już dostępny w sprzedaży.

Gdzie kupić? Hammer Lumen ok. 399 zł Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Warto przypomnieć, że październiku do sprzedaży w Polsce trafił też Hammer Blade 6 Pro 5G. W przypadku tego modelu mamy do czynienia z wytrzymałym smartfonem z Androidem.