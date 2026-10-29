OnePlus zaprezentował dwa potwory. Aż chce się chwycić je w dłonie

OnePlus zaprezentował dziś smartfon OnePlus Ace 7 i OnePlus Ace 7 Pro. Mają one wiele wspólnego ze sobą (więcej niż mniej) i są skierowane do osób, które będą potrafiły wycisnąć z nich ostatnie soki.

Smartfon OnePlus Ace 7 i OnePlus Ace 7 Pro to maszynka do grania

Jako że smartfon OnePlus Ace 7 i OnePlus Ace 7 Pro to niemal bracia bliźniacy, zacznijmy od różnic. Pierwszy z ww. modeli ma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V 4,608 GHz (tak samo jak Redmi K100 Pro i Poco F9 Pro) i 8 Mpix (f/2.2) aparat z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle.

Z kolei smartfon OnePlus Ace 7 Pro jest wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4,608 GHz i 50 Mpix (f/2.8) teleobiektyw z optyczną stabilizacją obrazu i 3,5x zoomem optycznym, a do tego występuje w konfiguracji z 1 TB pamięci wbudowanej.

OnePlus Ace 7 (źródło: OnePlus)

Poza tym oba modele mają identyczne wyposażenie, wśród którego wyróżnia się fizyczny wentylator, umieszczony obok aparatów (nie jest on widoczny gołym okiem). Dla graczy duże znaczenie będą miały również znaczenie szybkie pamięci RAM LPDDR5X Ultra i UFS 4.1 oraz akumulator o pojemności 9000 mAh, który można ładować (wyłącznie) przewodowo z mocą 100 W.

Ponadto smartfon OnePlus Ace 7 i OnePlus Ace 7 Pro ma 200 Mpix (f/1.8) aparat z OIS na tyle oraz 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2772×1272 piksele (450 ppi) i jasności do 2000 nitów na przodzie, który może odświeżać obraz z częstotliwością od 1 do 165 Hz (lub nawet 185 Hz w niektórych grach). Na froncie jest też 16 Mpix (f/2.4) aparat.

OnePlus Ace 7 Pro (źródło: OnePlus)

Tyle kosztuje smartfon OnePlus Ace 7 i OnePlus Ace 7 Pro (cena w Chinach)

OnePlus Ace 7 12/256 GB – 4399 juanów (równowartość około 2610 złotych), 12/512 GB – 5199 juanów (~3085 złotych), 16/256 GB – 4899 juanów (~2910 złotych), 16/512 GB – 5699 juanów (~3380 złotych),

OnePlus Ace 7 Pro 12/256 GB – 4799 juanów (~2850 złotych), 12/512 GB – 5599 juanów (~3320 złotych), 16/256 GB – 5299 juanów (~3145 złotych), 16/512 GB – 5999 juanów (~3560 złotych), 16 GB/1 TB – 7299 juanów (~4330 złotych).



Jako że w lipcu 2026 roku OnePlus oficjalnie ogłosił, że nie zamierza wprowadzać nowych produktów na rynek europejski, nie należy spodziewać się, że te dwa modele trafią do Europy.