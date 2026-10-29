Tani MacBook Neo znów podrożał. Jest coraz mniej tani

MacBook Neo powstał jako tani laptop do podstawowych zastosowań. Rzecz w tym, że firma Apple po raz drugi na przestrzeni kilku miesięcy zdecydowała się na podwyżkę jego ceny, w związku z czym słowo „tani” pasuje do niego coraz mniej.

Cena MacBooka Neo znowu poszła do góry. Druga podwyżka na przestrzeni kilku miesięcy

Premiera MacBooka Neo miała miejsce niewiele ponad pół roku temu. W tym czasie jego cena wzrosła dwukrotnie. Gdy w czerwcu 2026 roku firma Apple drastycznie podniosła ceny swoich urządzeń, laptop przestał startować z poziomu 2999 złotych, a zaczął od 3499 złotych. Pod koniec października zaś kwota bazowa ponownie poszła do góry – tym razem osiągając pułap 3699 złotych.

Krótko mówiąc: zaledwie kilka miesięcy po premierze MacBook Neo jest droższy o 700 złotych albo też o ponad 23% względem ceny początkowej.

Nowa cena MacBooka Neo w sklepie Apple – screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Zmalała za to zniżka dla sektora edukacji

Od początku firma Apple oferowała też zniżkę dla sektora edukacji. Mogą z niej skorzystać pracownicy publicznych i prywatnych szkół i uczelni, studenci oraz ich rodzice.

Do tej pory wynosiła ona 500 złotych – w okresie popremierowym MacBook Neo ze zniżką dla sektora edukacji kosztował więc 2499 złotych, a od czerwca – 2999 złotych. Wraz z październikową podwyżką wartość rabatu zmalała jednak prawie o połowę (do 270 złotych), w efekcie czego obniżona cena laptopa wynosi teraz 3429 złotych – to prawie o 1000 złotych i blisko 31% więcej niż w marcu.

Podsumowując…

Tak zmieniała się cena MacBooka Neo w Polsce

Cena standardowa Cena ze zniżką dla sektora edukacji Od marca 2026 roku 2999 złotych 2499 złotych (-500 złotych) Od czerwca 2026 roku 3499 złotych 2999 złotych (-500 złotych) Od października 2026 roku 3699 złotych 3429 złotych (-270 złotych)

Przypomnę krótko, że MacBook Neo to laptop wyposażony w 13-calowy wyświetlacz IPS (Liquid Retina) o rozdzielczości 2408×1506 pikseli i jasności sięgającej 500 nitów, procesor Apple A18 Pro, 8 GB RAM, akumulator o pojemności 36,5 Wh zapewniający do 11 godzin użytkowania, głośniki stereo i kamerkę Full HD, a także dwa porty USB-C, mini jack oraz moduły Wi-Fi 6E i Bluetooth 6.0. Do tego dochodzi klawiatura Magic Keyboard (bez podświetlenia), a całość domyka aluminiowa obudowa o grubości 1,27 cm.

MacBook Neo (fot. Apple)

Podobno w przyszłym roku na rynku pojawi się MacBook Neo 2. generacji – z procesorem Apple A19 Pro i 12 GB RAM. Cena pozostaje nieznana, ale może lepiej o nią pytać.

Podrożał też MacBook Air – również po raz drugi

Podwyżka nie ominęła także bardziej wypasionego MacBooka Air (z procesorem M5). Aktualnie jego ceny w sklepie Apple rozpoczynają się od 6799 złotych, a jeszcze niedawno było to 6499 złotych. Ostatnia z wymienionych kwot obowiązywała od czerwca 2026 roku, kiedy w życie weszła nowa, wyższa o 1000 złotych cena.

Wzrosła również podstawowa cena topowego laptopa w ofercie Apple – z 9999 do 10499 złotych, ale w tym przypadku mówimy o nowym modelu MacBooka Pro z procesorem M6, który został zaprezentowany w tym tygodniu.

Przypomnę bowiem, że za nami seria premier w obozie Apple. Poza wspomnianym laptopem w tym tygodniu światło dzienne ujrzały również: pierwszy MacBook Pro z dotykowym ekranem, nowy iMac z procesorem M6 oraz iPad Mini 8. generacji z 8,5-calowym wyświetlaczem OLED (pierwszym w rodzinie podstawowych tabletów producenta z Cupertino).