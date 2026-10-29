Plus mianował się pionierem LTE i 5G w Polsce

Grupa Polsat Plus przedstawiła dziś nową strategię pod nazwą „GPP Refocused”. Zakłada ona m.in. koncentrację na podstawowym biznesie, czyli rozwój telekomunikacji, mediów i technologii (TMT).

Grupa Polsat Plus przedstawiła nową strategię „GPP Refocused”

Nowa strategia ma sprawić, żeby – jak powiedział Piotr Żak, Prezes Zarządu Grupy Polsat Plus – Grupa Polsat Plus stała się pierwszym wyborem w cyfrowym świecie Polaków, ponieważ – jak dodał – łączy media, telekomunikację, internet, infrastrukturę, treści i reklamę w jeden unikalny ekosystem, coraz mocniej wspierany przez sztuczną inteligencję.

Grupa Polsat Plus zamierza skupić się na obszarach, w których ma największe kompetencje i doświadczenie, czyli telekomunikacji, mediach i technologii. Nowa strategia zakłada wzmocnienie działalności w obszarze B2C i B2B poprzez rozwój oferty multiplay dla klientów indywidualnych i rozbudowę cyfrowej oferty dla biznesu (w tym o rozwiązania obszaru chmury, sztucznej inteligencji, danych i cyberbezpieczeństwa).

Nowa strategia Grupy Polsat Plus „GPP Refocused” (źródło: Cyfrowy Polsat)

Grupa Polsat Plus planuje również nawiązywać „strategiczne partnerstwa z globalnymi liderami branży TMT”. Ogłoszono już pierwsze współprace z:

Cellnex w zakresie „dynamicznej” rozbudowy i modernizacji sieci mobilnej (choć już teraz mianuje się pionierem LTE i 5G),

Vodafone w celu wspierania rozwoju oferty dla biznesu i wdrażania rozwiązań poprawiających efektywność operacyjną,

YouTube, aby rozszerzyć dystrybucję treści i zwiększyć przychody z ich udostępniania (na YouTube będzie dostępnych kilkadziesiąt tysięcy godzin programów z biblioteki Telewizji Polsat),

Google Cloud w celu wspierania rozwoju usług chmurowych i rozwiązań AI dla firm oraz transformacji technologicznej Grupy Polsat Plus.

Nowa strategia Grupy Polsat Plus „GPP Refocused” (źródło: Cyfrowy Polsat)

Grupa Polsat Plus, w ramach nowej strategii „GPP Refocused”, zamierza również automatyzować rutynowe zadania, wykorzystywać AI w obsłudze klienta i procesach wewnętrznych oraz uprościć i zmodernizować systemy IT, zoptymalizować koszty działalności mediowej i zwiększyć produktywność zespołów, a także wzmocnić bezpieczeństwo danych i odporność operacyjną.

Struktura Grupy Polsat Plus zostanie uproszczona

Do 2029 roku Grupa Polsat Plus zamierza skoncentrować się na modernizacji działalności TMT, poprawie jakości i konkurencyjności usług oraz budowaniu podstaw do wzrostu w kolejnych latach. W 2029 roku planowane jest przejście do docelowego modelu działalności, skoncentrowanego na TMT.

Nowa strategia Grupy Polsat Plus „GPP Refocused” (źródło: Cyfrowy Polsat)

Strategia „GPP Refocused” zakłada bowiem rozdzielenie działalności TMT od segmentów Zielonej Energii i Nieruchomości – rozpoczęto już przegląd opcji strategicznych dla aktywów związanych z energetyką i nieruchomościami, ponieważ celem jest ich sprzedaż. W pierwszej kolejności planowana jest „szybka i korzystna sprzedaż wybranych mniej istotnych aktywów”. W przypadku pozostałych Grupa Polsat Plus nie zamierza się spieszyć – najważniejsza będzie, jak powiedział Bartłomiej Drywa, Członek Zarządu Grupy Polsat Plus, atrakcyjność oferty i wartość dla akcjonariuszy, a nie terminy.

Pozyskane ze sprzedaży środki zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia i finansowanie podstawowej działalności.