GTA VI już dostępne do kupienia. Oto oficjalna cena w Polsce. Jest dobra wiadomość

Oficjalnie ruszyła przedsprzedaż GTA VI na całym świecie. Dzięki temu w końcu poznaliśmy oficjalne ceny Grand Theft Auto VI w Polsce. Mamy dobrą wiadomość dla graczy.

Oto polska cena GTA VI

Wczoraj, 24 czerwca 2026 roku, Rockstar Games ujawniło oficjalne ceny GTA VI i zapowiedziało, że gra będzie dostępna w dwóch wydaniach:

podstawowym za 79,99 dolarów

oraz Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition za 99,99 dolarów.

Po bezpośrednim przeliczeniu jest to odpowiednio około 300 i 380 złotych. Jeśli doliczymy do tego 23% VAT, bo taki obejmuje gry, wychodzi ~369 złotych i ~467 złotych. Oficjalne ceny GTA VI w Polsce są natomiast następujące:

GTA VI: Standard Edition – 349 złotych,

GTA VI: Ultimate Edition – 429 złotych.

Przed premierą GTA VI pojawiła się też informacja, że GTA VI: Standard Edition na konsolę PlayStation 5 będzie kosztowała 369,90 złotych – dziś już wiadomo, że okazała się ona nieprawdziwa (co graczy na pewno ucieszy).

Trzeba jednak odnotować, że 349 złotych za GTA VI: Standard Edition i 429 złotych za Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition to ceny, które obowiązują w sklepie PlayStation i Xbox. W sklepach z elektroniką dostępna jest aktualnie tylko pudełkowa wersja podstawowa za 397-399 złotych.

Kiedy będzie dostępne GTA VI do pobrania?

Należy pamiętać, że obecnie trwa przedsprzedaż. Osoby, które złożą zamówienie w jej trakcie, będą mogły pobrać grę 12 listopada 2026 roku. Oficjalna premiera Grand Theft Auto VI na PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S zaplanowana jest natomiast na 19 listopada 2026 roku.

Cena GTA VI: Standard Edition i Grand Theft Auto: Ultimate Edition (źródło: PlayStation Store)

Dotyczy to także osób, które zdecydują się kupić droższą wersję pudełkową. We wnętrzu opakowania znajduje się bowiem wyłącznie kod, umożliwiający pobranie gry w listopadzie.

Każda osoba, która kupi GTA VI w przedsprzedaży, otrzyma w prezencie kod na GTA+ na miesiąc za 0 złotych (z automatycznym odnowieniem w standardowej cenie) oraz pakiet Vintage Vice City Pack. W przypadku zamówienia wersji standardowej, możliwe będzie dokupienie ulepszenia do Ultimate Edition w każdym momencie, aczkolwiek na tę chwilę nie jest znana jego cena (a niekoniecznie musi to być obecna różnica w cenie, tj. 80 złotych).