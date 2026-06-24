Zmiany w aplikacji ING. Wprowadzili to, aby chronić Twoje pieniądze

ING Bank Śląski ogłosił nowe rozwiązania w aplikacji Moje ING. Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa klientów banku.

Zmiany w Moje ING. Chodzi o nowe zasady dla przelewów wrażliwych

Dopracowana aplikacja banku powinna być wygodna, stabilna, szybka oraz przede wszystkim bezpieczna. To samo dotyczy świadczonych usług. Cieszy więc, że ING Bank Śląski postanowił wprowadzić zmiany, które skupione są właśnie na bezpieczeństwie użytkowników.

Otóż ogłoszone zmiany związane są z tzw. przelewami wrażliwymi, czyli przelewami walutowymi i ekspresowymi, które – ze względu na swoją specyfikę – mogą być częściej wykorzystywane w próbach oszustw. W związku z tym, nie będą one już domyślne aktywne. Zadaniem użytkowników aplikacji będzie podjęcie decyzji, czy chcą z nich korzystać.

Ponadto, wraz z tymi zmianami, ING Bank Śląski wprowadza dodatkowy, dwugodzinny okres ochrony. W tym czasie bank może zastosować specjalne zabezpieczenia, takie jak rozszerzona autoryzacja transakcji lub nawet nie przyjęcie przelewu do realizacji w czasie trwania okresu ochronnego. Wypada jednak zaznaczyć, że druga opcja ma być stosowana wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Ustawienia przelewów wrażliwych dostępne są w aplikacji Moje ING. Należy przejść do sekcji Ustawienia, następnie wybrać Bezpieczeństwo i poszukać pozycji Wyłączanie przelewów wrażliwych.

Bank dodaje, że wprowadzenie omawianych zmian to reakcja na rosnące zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Mamy też do czynienia z elementem działań na rzecz ograniczenia ryzyka nieautoryzowanych transakcji. Przedstawione nowości są już wdrażane w aplikacji Moje ING. Jej najnowsza wersja jest dostępna Google Play (Android) oraz App Store (iOS).

Co jeszcze nowego w ING Banku Śląski?

Trzeba przyznać, że w ostatnich miesiącach dzieje się całkiem sporo. W kwietniu aplikacja Moje ING zyskała tryb ciemny. Następnie, jeszcze w tym samym miesiącu, wprowadzono zmiany w przelewach w aplikacji Moje ING – ich autoryzacja stała się wygodniejsza.

Później mogliśmy przeczytać o nowej, subskrypcyjnej ofercie ING Banku Śląski – pojawiło się konto bankowe na abonament. Można też spodziewać się, że klienci banku w tym roku mogą liczyć na jeszcze kilka nowości.