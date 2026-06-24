ChatGPT wchodzi na nowy poziom. Ciekawe, ile za to zapłacił

Dzięki nowej współpracy, nawiązanej przez OpenAI, użytkownicy ChatGPT zyskają dostęp do intrygującej funkcji. Wszystko po to, aby wzbogacić doświadczenia wizualne. Ta umowa partnerska mogła sporo kosztować.

Bogatsze doświadczenia wizualne pojawią się w ChatGPT

ChatGPT jest sukcesywnie odświeżany i zyskuje coraz to nowsze funkcje. Twórcy tego znanego na całym świecie bota AI na początku czerwca 2026 roku pochwalili się, że nadchodzi czas wielkich zmian, które docelowo mają sprawić, aby narzędzie OpenAI stało się superaplikacją. Teraz wiodąca amerykańska agencja fotograficzna, tworząca bibliotekę licencjonowanych zdjęć, pochwaliła się współpracą z OpenAI.

W ramach najnowszego partnerstwa bank licencjonowanych treści Getty Images ma zostać zintegrowany z ChatGPT. Firmy nie zdradziły jednak, czy biblioteka zdjęć będzie w przyszłości używana do uczenia modeli sztucznej inteligencji lub stanie się dla nich źródłem do przerabiania bądź generowania grafik. Wiadomo jednak, że wieloletnia umowa pomiędzy Getty Images a OpenAI pozwoli na korzystanie z treści zawartych w bibliotece do wyświetlania ich w ChatGPT. Gdy użytkownik zada pytanie na temat rzeczywistych przedmiotów, osób czy miejsc, bot będzie mógł wyświetlać licencjonowane zdjęcia z biblioteki Getty Images.

Według Craiga Petersa – dyrektora generalnego Getty Images – wysokiej jakości, licencjonowane treści wizualne sprawiają, że wyszukiwanie i wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji jest bardziej przydatne i wiarygodne. Przedstawiciel firmy podkreśla, że efektem współpracy ma być dostarczenie bogatszego doświadczenia wizualnego dla użytkowników ChatGPT.

Sztuczna inteligencja wyświetli prawdziwe, licencjonowane obrazy

FoneArena dodaje też, że w zeszłym roku Getty Images nawiązało współpracę z twórcami bota sztucznej inteligencji Perplexity. Podobnie jak w przypadku OpenAI, tak i umowa z Perplexity daje dostęp do wyświetlania licencjonowanych treści zgromadzonych w bibliotece Getty Images. Przy okazji należy przypomnieć, że Nick Unsworth – wiceprezes ds. rozwoju strategicznego w Getty Images – stwierdził wtedy, że współpraca z Perplexity ma pomóc w zwiększeniu jakości i wiarygodności treści generowanych przez AI.

Właściciel banku licencjonowanych zdjęć i twórcy ChatGPT nie zdradzili szczegółów na temat warunków finansowych zawartej umowy. Nie ujawniono też terminu, kiedy ustalenia wejdą w życie. Nie wiadomo też, kiedy użytkownicy mogliby zacząć korzystać z tego nowego doświadczenia wizualnego.