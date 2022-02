Seria GTA osiąga rekordowe wyniki sprzedaży

Take-Two Interactive opublikowało raport finansowy za trzeci kwartał 2021 roku. Oznacza to, że otrzymaliśmy kolejną porcję branżowych liczb, dotyczących takich serii jak GTA, Red Dead Redemption oraz NBA 2K. Trzeba powiedzieć to jasno – wyniki gier od Rockstar Games są znakomite.

GTA zawstydza całą branżę

370 mln – taką liczbę sprzedanych egzemplarzy osiągnęła dotąd cała seria Grand Theft Auto. Co ciekawe, tylko GTA V sprzedało się w 160 mln kopii, od momentu jej premiery w 2013 roku. Mając na uwadze zbliżającą się premierę na konsole nowej generacji, granica 200 mln nie wydaje się niemożliwa do przekroczenia.

VGC zaprezentowało również obliczenia, wskazujące na około 10 mln sprzedanych kopii GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Mając na uwadze jej premierowy stan, jest to bardzo… niepokojąca informacja. Przy tej okazji, pojawiło się również potwierdzenie premiery na systemy mobilne – Android oraz iOS – w pierwszym kwartale 2022 roku.

Tutaj również warto przypomnieć, że 15 marca swoją premierę ma także GTA Online dla konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Przez swoje pierwsze trzy miesiące, subskrybenci PlayStation Plus będą mogli w nią grać bez dodatkowych kosztów.

Swoją drogą, dość ciekawe zestawienie przygotował także Jason Schreier, porównując liczby GTA z innymi kultowymi franczyzami w branży gier. Choć Rockstar Games zapowiedziało już oficjalnie nową odsłonę serii, wcale nie musiało tego robić, bo dotychczasowe tytuły znakomicie się sprzedają. Oto wyniki innych konkurencyjnych marek:

Assassin’s Creed (wszystkie gry od 2007) – 155 mln egzemplarzy;

Final Fantasy (wszystkie gry od 1987) – 164 mln egzemplarzy;

Resident Evil (wszystkie gry od 1996) – 123 mln egzemplarzy.

GTA to fenomen na skalę światową (źródło: Take-Two Interactive)

Dane o pozostałych franczyzach

Prezentacja wyników finansowych z trzeciego kwartału 2021 roku, to nie tylko dane o serii Grand Theft Auto. Uzyskaliśmy też więcej szczegółów na temat sprzedaży Red Dead Redemption 2 oraz NBA 2K22.

Marka Red Dead Redemption również osiąga imponujące wyniki, choć GTA ma tutaj ponad 10 lat przewagi (źródło: Take-Two Interactive)

Western z 2018 roku sprzedał się łącznie w 43 mln egzemplarzy, podczas gdy NBA 2K22 uzyskało skromniejszy wynik w postaci 8 mln. Bardziej imponuje jednak codzienna liczba graczy na parkiecie, która wyniosła 1,9 mln. Jest to wzrost o 10% względem zeszłego roku. Nic w tym jednak dziwnego – seria NBA 2K potrafi wciągnąć nawet w zwykłych rozgrywkach sieciowych. Do tej pory, cała koszykarska franczyza sprzedała 121 mln kopii gier.

Take-Two Interactive bezdyskusyjnie wyszło na plus w mijającym roku. Ostateczny dochód studia wyniósł 866,1 mln dolarów, co okazało się wzrostem o 6% względem zeszłego roku. Jak widać, firma Straussa Zelnicka ma się fantastycznie.