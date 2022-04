Amazon Prime Gaming na maj

Przecieki – kontrolowane czy nie – znów się potwierdziły. Jeff Bezos przygotował kolejny świetny pakiet gier w Amazon Prime Gaming, z którego skorzystacie już w maju. Czy do tej pory uruchomiłem jakąś grę z tej subskrypcji? Pozwolę sobie to przemilczeć.

Mniej, lecz więcej

Wszystkich zainteresowanych szybko zwróci uwagę fakt, że gier będzie znacznie mniej niż w kwietniu. Przypomnijmy – Amazon Prime Gaming ostatnio rozdało aż 8 bezpłatnych pozycji, w tym klasykę pokroju The Elder Scrolls IV: Oblivion oraz Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge.

Fani małpiej wyspy będą szczególnie zachwyceni ofertą na maj, bo kolejna produkcja LucasArts z tej serii, również trafi bezpłatnie do oferty. A oprócz tego? No właśnie, sprawdźmy co jeszcze przyszykował dla nas Amazon Prime Gaming:

Dead Space 2,

The Curse of Monkey Island,

Cat Quest,

Out of Line,

Mail Mole,

Shattered.

Jak widzicie, tylko sześć gier. Choć musze przyznać, Dead Space 2 to jedno z najlepszych wydań od Electronic Arts w zeszłej dekadzie. Dlatego też nie ma co narzekać, tylko brać wszystkie tytuły z Amazon Prime Gaming, póki są gorące.

Amazon Prime Gaming – jeden raz za darmo

Jeżeli wcześniej nie korzystaliście z subskrypcji Jeffa Bezosa, tę porcję gier będziecie mogli odebrać za darmo. Wystarczy zalogować się na Amazon Prime Gaming, wypełnić dane osobowe i płatnicze, by rozpocząć trzydziestodniowy okres próbny. Jeżeli to zrobicie na przykład w połowie miesiąca, odbierzecie bezpłatnie nie tylko gry za maj, lecz również za czerwiec.

Jak za darmo – żal nie skorzystać. Większość gier oferowanych w subskrypcji jest przypisywanych do platformy Amazon Games, którą trzeba zainstalować tak jak Steam lub Epic Games Store. Klucze do najgorętszych gier jednak, zazwyczaj są rozdawane na GOG.com oraz Origin. Oznacza to, że jeśli posiadacie już takie Dead Space 2 w kolekcji, klucz produktu możecie ofiarować komuś bliskiemu.

Osobiście czekam jedynie na Secret of Monkey Island – wtedy będę mógł legalnie zagrać w serię od początku, jeśli tylko znajdę chwilę czasu.