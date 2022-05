Wielki hit Ubisoftu w Amazon Prime Gaming na czerwiec. Jest też małpia… wyspa (nie ospa ;))

Amazon Prime Gaming zrywa w czerwcu ze wszelkimi tradycjami, wrzucając do oferty jeden z największych hitów francuskiego Ubisoftu. Fani darmowych gier powinni być zachwyceni, ponieważ otrzymają aż sześć ciekawych propozycji.

Reklama

Ubisoft wchodzi na salony

Nie budujmy już zbędnego napięcia i przedstawmy listę gier w Amazon Prime Gaming na czerwiec! Przynajmniej dwie pozycje to duże, wysokobudżetowe hity, tylko spójrzmy:

Far Cry 4 (Ubisoft Connect),

WRC 8 FIA World Rally Championship,

Escape from Monkey Island,

Calico,

Astrologaster,

Across the Grooves.

Tak jest, to Far Cry 4 jest zdecydowanie największą pozycją w tym zestawieniu. To duża strzelanka w otwartym świecie, dodająca mnóstwo elementów RPG celem urozmaicenia rozgrywki.

Ta seria słynie również z ikonicznych antagonistów, dlatego odkrywanie ich tajemnic zawsze popychało graczy w kierunku długich godzin spędzonych z serią. Jest to jedna z najbardziej dochodowych marek Ubisoftu, dlatego warto będzie ją sprawdzić, subskrybując Amazon Prime Gaming.

Amazon Prime Gaming z dobrą passą

Co mnie bardziej ucieszyło, to obecność WRC 8 FIA World Rally Championship w czerwcowej ofercie. Ósma część tej sagi to zdecydowanie jedna z najbardziej kompetentnych gier rajdowych na rynku. Obok dzieł firmy Codemasters, seria WRC nie ma sobie równych, jeśli mówimy o odwzorowaniu lokacji i odcinków, na jakich rozgrywają się corocznie Rajdowe Mistrzostwa Świata.

Żeby było zabawniej, do Amazon Prime Gaming wpadł kolejny tytuł z serii gier przygodowych o małpiej wyspie. Escape from Monkey Island uzupełnia tym samym moją kolekcję, a to przybliża mnie o kolejny krok do legalnego posiadania wszystkich odsłon tej serii. Wszystko pięknie, tylko gdzie oryginalne Secret of Monkey Island?

Krótko mówiąc, jestem bardzo zadowolony z czerwcowej oferty Amazon Prime Gaming. Z pewnością nie będę miał czasu, by zainteresować się ogromnym Far Cry 4, ale może inni będą mieli więcej szczęścia? Ja z przyjemnością dodam tytuł do biblioteki na Ubisoft Connect, gdzie będzie czekać na swoje 5 minut chwały. W końcu nigdzie ona nie ucieknie, prawda?