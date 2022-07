Kirby’s Dream Buffet wygląda jak Fall Guys, którego nie chcesz mieć w domu

Cukierkowa stylistyka, szalone wyścigi pełne przeszkód oraz słodcy bohaterowie. Wbrew pozorom, nie piszę teraz o wspaniałym Fall Guys: Ultimate Knockout (2020), a całkowicie nowej grze od Nintendo. Kirby’s Dream Buffet to propozycja, która budzi jednoznaczne skojarzenia z hitem studia Mediatonic

Wygra ten najgrubszy!

Kirby’s Dream Buffet to mała niespodzianka od giganta z Kyoto, która zadebiutuje wyłącznie w cyfrowej dystrybucji na konsoli Nintendo Switch. Oficjalnej daty premiery jeszcze nie poznaliśmy, choć sklep giganta z Kyoto informuje o lecie 2022 roku – czyli właściwie lada moment! Zanim jednak zagramy, może powiedzmy czym jest produkcja, którą tak ochoczo porównałem do Fall Guys: Ultimate Knockout?

Choć w zwiastunie gry znalazło się niewiele fragmentów rozgrywki, te wskazują na dość ciekawą koncepcję. Zawody wygra nie najszybszy Kirby, lecz ten najgrubszy! Na mapach rozsiany jest ogrom owoców, jakie nasze urocze kuleczki mogą sobie połykać. Niektóre z nich odblokują specjalne moce, pozwalające na utrudnianie życia rywalizującym z nami graczom.

Tytuł pozwoli na zabawę maksymalnie w 4 osoby, co jest sporym zawodem. Nintendo nigdy nie słynęło z zaawansowanych doświadczeń sieciowych, lecz nawet Fall Guys: Ultimate Knockout pozwala na zabawę w aż 60 osób! To powoduje niesamowity chaos, a samo oglądanie takich konkursów potrafi zaangażować nawet tych, którzy tylko śledzą czyjeś zmagania na ekranie telewizora.

Kirby na wznoszącej fali

Po dość udanym Kirby & The Forgotten Land, wydawać się mogło iż Nintendo odstawi różową kuleczkę na dłużej. A tu proszę – już wkrótce kolejny tytuł, mocno stawiający na wspólną zabawę. Moje obawy dotyczą tylko ceny nadchodzącej premiery. Patrząc na ostatnie produkcje giganta z Kyoto – Nintendo Switch Sports oraz Mario Strikers: Battle League – boję się, że Nintendo może zbyt drogo wycenić tak małą produkcję.

Niemniej jednak – w porównaniu do Sony oraz Microsoftu – Nintendo jest w stanie zapewnić co miesiąc jakąś dużą, ekskluzywną premierę dla posiadaczy Switcha. W dobie ogromnych, wysokobudżetowych gier oraz 5-letnich cykli produkcyjnych, to jest z pewnością nie lada wyczyn. Miejmy zatem nadzieję, że w Kirby’s Dream Buffet zagramy już niebawem!